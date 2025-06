Kada sam u vezi šaljem devojci intimne slike: Princ od Vranje progovorio o karijeri, Evroviziji, ali i SKANDALU!

Princ od Vranje napravio je promociju svoje nove pesme "Lejla", kojom je najavio i svoj novi album.

Princ od Vranje nas je predstavljao na "Evroviziji 2025" sa pesmom "Mila", a kako je rekao to mu je otvorilo mnoga vrata.

- Otvorila su mi se vrata u regionu nakon Evrovizije. Idem krajem jula i za Atinu, ali korak po korak.

Pred odlazak na Evroviziju, raskinuo je sa dugogodišnjom devojkom.

- Trenutno nemam devojku, ali u budućnosti želim porodicu i decu, to je nešto čemu težim. Bio sam u dugoj vezi, shvatili smo da nismo jedno za drugo. Ne volim kad je devojka nevaspitana, kad nema empatiju i nepoštovanje.

- Bio je jedan period da sam hteo da odustanem od muzike, ali da sam odustao, ne bi mi se desilo sve ovo što mi se dešava, prosto čekao sam neke ugovore, odbio sam mnoge projekte, a onda sam odustao od tih ugovora jer nisu odgovarali. Ipak, muzika je moja najveća ljubav, deo je mene.

Pevač je otkrio i svoje hobije.

- Volim da mesim, igram soni, da budem u prirodi, imam dve mačke. U Vranju imamo vinograd. Volim da pravim picu, mesim pogače.

Navodi da bi bilo lepo da njegova lepša polovina zna da kuva.

- Bilo bi poželjno da devojka kuva, ja umem da kuvam i spremam. Smatram da je to normalna stvar.

O intimnim fotografijama

Princ od Varanje se našao i u centru skandala zbog navodnih intimnih fotografija.

- Nisam to posle ni pratio. Prepustio sam to policiji. Živimo u vremenu gde ljudi mogu svašta da objavljuju. Bio sam zaprepašćen. Nikome ništa nisam uradio, da bi mi plasirao laži tog tipa. Kada sam u vezi šaljem slike, ako imam svog partnera, to što radim u četiri zida je naša stvar.

Autor: Nikola Žugić