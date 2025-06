Tumor je NESTAO: Naša glumica se borila sa opakom bolešću, tvrdi da se ovako izlečila: Ne bavim se time da li...

Glumica Zinaida Dedakin u jednom periodu života susrela se sa opakom bolešću, a o svojoj borbi otvoereno je govorila.

Zinaida Dedakin je nakon dijagnoze poslata na operaciju, na koju nije ni otišla, a zbog teškog stanja obratila se psihoterapeutu.

- Da, ja sam se razbolela. Ali kažem, toga više nema. Nisam više bolesna. Ali, ono što je najlepše u svemu tome, ko me je u svemu tome lečio? Lečili su me ljudi i ta njihova toplina. Verovala sam u "bele misli", ali znate, to je to naše ljudsko, dok ne doživite na svojoj koži to ne verujete. Moja deca su bila moji spasioci, porodica i prijatelji - ispričala je Zinaida u emisiji "Novo doba", a potom dodala:

- Baš prijatelji, oni su mi izlečili tumor. Taj tumor je nestao, koji je inače bio veoma veliki. Bila je zakazana operacija. Da li neko veruje ili ne veruje? Više se time i ne bavim. Moji prijatelji, ljubav i toplina su bukvalno istopili taj moj tumor. Njega nema godinama.

Ona je objasnila da je posle psihoterapije, kojom je vratila ljubav i radost prema sebi, pobedila opaku bolest. Iako je imala zakazanu operaciju, na nju nije otišla jer se, kako kaže, tumor "istopio". Od tada smatra da je jako važno zahvaliti se na svakoj tegobi i doživljaju, jer iz svega što se čoveku dogodi u životu može izvući pouku.

Međutim, mnogi lekari i stručnjaci ne preporučuju alternativne metode lečenja, te bi u svakom slučaju najbolje bilo konsultovati se sa izabrani lekarima kada je lečenje bilo kakve vrste u pitanju.

Autor: Nikola Žugić