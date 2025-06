Tata me je šišao na keca i dan-danas imam TRAUME: Jeziva ispovest bivše košarkašice, Milica Dabović nikad iskrenija: Bilo mi je muka dok sam...

Milica Dabović jednom prilikom otvorila je dušu o bolnim trenucima iz života i tada se prisetila batina i kroz šta je prolazila zbog oca Milana.

- Moje detinjstvo je za mene bilo najlepše, ali u isto vreme i veoma teško. Otac je bio veoma strog. Nisam smela da se prenemažem i plačem, jer bih u suprotnom dobijala batine. Kao i u većini domaćinstava tada, iz tanjira smo uvek morali sve da pojedemo. Morala sam da jedem sataraš, koji danas obožavam, ali kao mala ga nikako nisam volela. Jela sam ga i plakala. Bilo mi je muka dok sam punila usta hranom - pričala je Milica.

Za razliku od Milice, njena mlađa sestra Ana nije imala tih problema.

- Jela je kao mećava. Takva je i danas. Zbog igranja za reprezentaciju odlučila je da izbaci meso, jer meso sada i nekada nije istog kvaliteta, a i želela je da izgubi na kilaži. Bila sam ljuta na nju. Rekla sam joj:"Alo, ti koja si gurman ne jedeš meso?! Šta se s tobom dešava?!" Smatrala sam da će joj telo bez proteina biti ranjivo. Znam da je i Novak Đoković izbacio mesne proizvode iz ishrane, ali on novcem može da kupi kvalitetne namirnice koje su zamena za meso, a koje su veoma skupe. Nije svako u finansijskoj prilici da može tako. U svakom slučaju, sestra je uvek sve jela i bila tatina miljenica, zapravo bila je tatino dete - priča poznata sportistkinja.

Za razliku od Ane, koja je bila mezimica svog oca, Milica nije imala tu privilegiju. Zbog toga je svaki put kada nešto pogreši ili kada se njenom ocu učini da je pogrešila, bila kažnjavana.

- Pamtim sve batine koje sam dobila! Želela sam da ih zakopam u svom sećanju, da zaboravim te uspomene, ali nisam uspela. Dobila sam strašne batine kada sam opekla mlađeg brata Miću. Imala sam devet ili deset godina, i vrelu kašiku sam mu slučajno zalepila na obraz. Tata je bio veoma ljut na mene. Bila sam dete, u šoku, nisam ni bila svesna šta sam napravila. Često sam dobijala batine "kako mi se greške ne bi ponavljale". Dobro pamtim osećaj straha - iskrena je Dabovićeva.

Za razliku od oca Milana, majka joj je uvek bila nežna i brižna, te Milice ističe da je od nje dobijala veliku ljubav.

- Ona je za mene heroj! Obožavala sam je jer se kao lav borila za nas. Ali nikako nije mogla protiv tate, a kada razmislim, nije ni trebalo, jer bi verovatno samo pogoršala situaciju. Mi smo porodica, i kao i svaka druga, imamo prošlost, bolne trenutke, greške, ali isto tako i ljubav. S vremenom smo sazreli, spakovali sve na svoje mesto i nastavili dalje.

Uporedo sa treninzima u Košarkaškom klubu Herceg Novi, pohađala je i srednju ugostiteljsku školu.

"Tata me je šišao na keca"

- Imala sam najluđi razred, uvek smo pravili haos. Stalno sam upadala u neka koškanja. Čupala sam devojčice za kosu, to je bio moj vid samoodbrane, a dečaci su me čuvali i obožavali. Nisam dobijala batine od drugih, jer niko nije smeo da me dira. Bila sam ošišana na keca - priča Milica i objašnjava zašto je otišla kod frizera i rekla: "Šišaj na keca."

- Kada sam bila mala, tata me je šišao veoma kratko. Ne znam zašto! Dok je to radio, plakala sam, pitala sam se zar mora tako? Ne sećam se da je Jelicu i Anu tako šišao, samo mene, možda je žarko želeo sina. U srednjoj sam počela da puštam kosu, ali sam sa 17 godina videla jednu devojku koja je bila ošišana na keca i svidelo mi se kako joj stoji. To sam uradila i ja. Kada sam došla kući, otac mi je rekao: "Šta učini od sebe?" A ja njemu: "Pa tata, uvek si želeo da imam kratku kosu!" I danas imam traume od frizera. U depresiju padam jedino zbog kose.

Autor: Nikola Žugić