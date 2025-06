BILO JE I GORIH: Vesna Zmijanac prvi put progovorila o eksplicitnom spotu Nikolije i Relje: Dala svoj sud o scenama o kojim bruje društvene mreže!

Pvo oglašavanje Vesne Zmijanac o spotu koji je privukao veliku pažnju!

Relja Popović i Nikolija Jovanović zaintrigirali su javnost od kada su objavili spot u kojem su snimili eksplicitne scene.

Javnost ne prestaje da bruji zbog intimnih kadrova Nikolije i Relje, a samo je Vesna Zmijanac ostala suzdržana, barem do sada.

Kako je pevačica rekla, ona ne vidi ništa sporno u ovom umetničkom izrazu.

- Njih dvoje su opušteni. Oni su muž i žena i mogu da rade šta god hoće. Bilo je i gorih, pa nije bila ovolika drama. Oni isto misle tako da za njih to nije ništa. To je snimanje jednog umetničkog spota, pogotovo za Relju koji je glumac i kojem je to prosto posao - rekla je Vesna Zmijanac.

Na pitanje, da li im je pre snimanja skrenula pažnju i savetovala nešto, ona odgovara:

- Nemam potrebu da Nikoliji kažem da li mi se dopada nešto jer mi oni prezentuju kad je sve gotovo. Tako da se ja ne mešam. Oni se bolje razumeju kada su spotovi u pitanju. Za neku pesmu je nekad posavetujem, odnosno kažem ako mi se nešto ne sviđa - rekla je pevačica za Ekskluziv.

Inače, Relja je nedavno za domaće medije komentarisao kontroverzni spot, pa na tu temu rekao:

- Ja na to gledam kao na umetnost, sve što radim doživljavam kao umetnost. Kolege moje komentarišu da je morbidan, dobro, pitate ih, moraju da komentarišu, neka... Nije me uvredilo to što kažu da je morbidan. Sve što uradim ima svako pravo da komentariše, kako da kažem - istakao je Popović.

Autor: M. V.