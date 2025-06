BIVŠE JETRVE ZAVRŠILE NA SUDU! Anabela odlučila da progovori, evo zbog čega TUŽI Vesnu

Bivše jetrve završile na sudu zbog izjave Vesne Đogani!

Vesna Đogani podigla je prašinu kada je nedavno rekla kako su Gagi Đogani i Anabela Atijasvi videli Slađu Delibašić da se u lobiju jednog hotela drži za ruku sa njihovim porodičnim prijateljem dok je još bila u braku sa Đoletom Đoganijem. Kako je rekla u emisiji "Iz profila", tada su oni javili Đoletu da ga žena vara, što će reći da Vesna nije kriva za njihov razvod kao što se pričalo svih ovih godina.

Ovo je Anabelu mnogo naljutilo pa je odlučila da tuži Vesnu što iznosi laži.

- Ne znam zbog čega radi ovo? Čula sam se sa Gagijem, to nije istina! Mi smo od Đoleta saznali da se njih dvoje razvode. Da li je ovo poenta da se podigne medijska prašina, o čemu je reč, ali stvarno ne znam zašto to Vesna radi. Apsolutna laž je to što je ispričala - rekla je besno Anabela za medije, a izvor dodaje da će se njih dve zbog toga naći i na sudu.

- Baš je bila u šoku kada je to čula. Pričala je sa Gagijem koji je isto poludeo, rekao je da Vesna namerno lupeta gluposti zbog marketinga. Anabeli je sada dosta svega! Malo, malo, pa je Vesna pominje u negativnom kontekstu. Zato neće više da joj ćuti, rešila je da tuži Vesnu i da stane na put njenim pričama - rekao je izvor pa nastavio:

- Znam da je zvala i Slađu i da joj je rekla da to što Vesna priča nema veze sa njom i Gagijem i da su u neverici. Baš joj je dosta, ovo je kap koja je prelila čašu. Ona je uvek ćutala, ali će sada stati na sudu da potraži pravdu i nada se da Vesna više neće pominjati njeno ime. Gagi je razume i ne meša se u njenu odluku jer je i njemu svega preko glave -rekla je Anabela.

Autor: M. V.