Kaja Ostojić dirnula rečima: Ko mi je kriv što nisam otišla na vreme... (VIDEO)

Kaja Ostojić, danas u 13 časova, objavila je novu pesmu intrigantnog naziva "Ko mi je kriv" i još intrigantnijeg teksta.

Za ovu numeru Kaje Ostojić, koja pretenduje da postane veći hit od pesme "Htela bih", muziku i aranžman uradio je Dejan Kostić, dok tekst potpisuje Lola Stanković Džarić.

- Predstavljam vam svoj novi spot za pesmu "Ko mi je kriv", koji je uvertira u sve ono što vam pripremam i što vas očekuje od mene. Ovog leta ću vam predstaviti čak četiri nove pesme, tako da će neko ludilo konstantno da se dešava, kada sam ja u pitanju- objavila je Kaja na svom Tik-toku.

"Sa tobom uporno čekam bolje dane, a pravi život gleda me sa strane. I plaši me što volim tvoje mane, ko da su od zlata, ko da volim iz inata. I hajde reci mi da l' uživaš dok gledaš me ovakvu, a seti se nekad si me birao baš takvu... Ko mi je kriv, ko mi je kriv, ko mi je kriv, što nemam mir, što loš smo zbir?! Ko mi je kriv, ma niko osim mene, presušile mi vene... Ko mi je kriv što nisam otišla na vreme?", glase reči Kajine nove pesme.

Autor: M. V.