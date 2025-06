SVE NAPUSTIO ZBOG PEVANJA! Miloš Bojanić završio težak fakultet i radio kao direktor firme: Evo za šta se školovao

Malo ko zna da je Miloš Bojanić jedan od najobrazovanijih pevača sa domaće javne scene!

Poznati pevač Miloš Bojanić, godinama važi za jednog od najbogatijih domaćih pevača. Iako se primarno bavi muzikom, malo ko zna da je Miloš završio jedan od najtežih fakulteta.

Bojanić je srednju Saobraćajnu školu završio vanredno, a onda je odlučio da želi da nastavi sa obrazovanjem, te je upisao Saobraćajni fakultet.

Nakon što je diplomirao, on je radio kao direktor u novosadskom preduzeću “Parking”. Međutim, posle prvog snimljenog albuma, Miloš je napustio posao.

- Imao sam dobru platu, odličan posao, ali je ljubav ka muzici prevagnula, te sam nakon snimljenog prvog albuma napustio posao i upustio se u svet muzike . Nije bilo u redu prema ostalim kolegama iz „Parkinga“ da često odsustvujem sa posla zbog pevačkih angažmana - rekao je Bojanić jednom prilikom za domaće medije.

Podsetimo, Miloš je svojevremeno doživeo veliku porodičnu tragediju kada mu je preminula sestra u 48. godini.

- Imao sam velikih tragedija u porodici i familiji, sestra mi je umrla u 48. godini, to me posebno pogodilo. Samo je pala kao pokošena i to je bio veliki šok za moju porodicu, moja majka se nikada više nije nasmejala otkad se to dogodilo. Ljubav sestre prema bratu je nešto najlepše na svetu - rekao je jednom prilikom Miloš.

Autor: M. V.