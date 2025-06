'ĆERKA JE RAZOČARANA' Jakšićka i Lakić priznali da ih je napolju sačekao HAOS OD PORODICA: Mislim da bi mi se brak razbucao da je potrajalo... (VIDEO)

Au!

Farmeri Nikola Lakić i Aleksandra Jakšić su tokom večerašnje emisije "Narod pita" imali priliku da iznesu i reakcije porodica povodom njihovog učešća u rijalitiju Farmeri.

- Moja ćerka, ne samo za ovu sezonu, ona je generalno protiv. Moj put je takav, i ja sam to odkučila. Ona ranije nije htela da se slika, nju to ne zanima. I kada je neko pita, ona kaže da je to ne zanima. Ona je ove sezone bila pominjana, ispadne deseta priča - rekla je Jakšićka, pa dodala:

- Lakić mi je bio smetnja da gasim priče o mom detetu, bilo mu je zadovoljstvo da se ja osećam loše. Voleo je da me čačka na tu tenu malo. Mislim da sam uspela da prekinem to. Ona je razočarana, što se tiče pomena njenog imena - rekla je Jakšićeva potom.

Lakić je potom otkrio da, ukoliko bi Farmeri trajali duže, njegov brak bio na "klimavim nogama".

- Ja nisam mogao da biram, ja sam odlučio da radim ovo... Coka nije neko ko je pristalica toga da ja idem iz sezone u sezonu. Zbog toga što me nema kući, nema me uz Lazara. Nije bilo lako, zamerila mi je, i rekli smo da je ovo kraj moje rijaliti karijere. Da smo trajali duže raspali bismo se u paramparčad... Ubeđen sam u to - dodao je Lakić.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/