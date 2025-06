HAOS U STUDIJU! Lakić pobesneo nakon reči gledateljke: Ne znaš od muke šta ćeš! SVE SE TRESE (VIDEO)

Nije mu bilo lako!

Tokom večerašnje emisije "Narod pita" Nikola Lakić je imao priliku da razgovara sa jednom gledateljkom koja je imala pojedine zamerke na njegovo učešće.

- Najviše od svega zameram što si posle onakvih reči... Svima pričaš da su se mirili, ali si se pomirio sa Pecom. aj čovek je od tebe dobio toliko ružnih reči... Da li je to bila gluma, ne verujem. Imaš to da vređaš ljude... Najveća greška ti je to. Morao si i roditeljima da oprostiš - rekla je jedna gospođa.

- Ko je vaš favorit? - rekao je Lakić.

- Čuo sam da ste hteli hvalospev na račun pobednika... Ne znam da li je ljudski praštati? - nastavljao je Lakić.

- On se pre tebe ošišao na ćelavo - dodala je gledateljka.

- Pa on ne zna šta će sa glavom, da l' da je farba, šiša, ili eto... - dodao je Lakić.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/