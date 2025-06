Marina Tucaković čuvala brendirane stvari vredne MILION EVRA u iznajmljenom stanu: Futa sve spakovao u crne džakove i poklonio, ovo su svi detalji!

Pokojna Marina Tucaković obožavala je da kupuje skupu i firmiranu garderobu, pa se neretko dešavalo da je cele honorare trošila na krpice i modne aksesoare.

Čuveni tekstopisac Marina Tucaković, godinama je kupovala sve što joj se svidelo, i to ju je činilo srećnom, a kako u jednom trenutku više nije imala gde da smesti svoju ogromnu modnu kolekciju, koju je i redovno poklanjala svojim prijateljicama, ona je iznajmila i stan u kome je sve to čuvala.

Kako saznaje Kurir od osobe bliske pokojnoj Marini, njena kolekcija bila je vredna skoro milion evra. Iako je bio plan da posle njene smrti sve stvari budu stavljene na aukciju, to se nije desilo. Glavni krivac što do toga nikad nije došlo jeste niko drugi do njen suprug Aleksandar Radulović Futa.

- Marina nikad nije žalila pare na garderobu, tašne i cipele. Znala je da kompletne honorare potroši na to i da ostane bez dinara. To je bio njen porok, što i ne čudi kad je uvek bila osoba od stila. Kako se godinama ta kolekcija povećavala, ona više nije imala gde da čuva sve te stvari, pa je na kraju iznajmila i stan na Vračaru, u blizini stana u kojem je živela. Tu je sve imala na jednom mestu i to je bio samo njen kutak. Znam da je tu čuvala i jednu tašnu brenda "alaja", koju je dobila na poklon od Goge Sekulić. Takvu istu je imala i Naomi Kembel. Marini se ona mnogo svidela, a Goga ju je kupila u Cirihu za 6.000 franaka. Dok su joj ostale pevačice bile dužne, Goga je uvek bila laf i ovo je bio način da joj se dodatno oduži za sve velike hitove koje joj je napisala u karijeri - priča nam sagovornik, pa nastavlja:

Kada je Marina preminula, pokojni Laća je imao plan da na aukciju stavi njenu garderobu kako bi obezbedio početni kapital za osnivanje fondacije koja bi nosila njeno ime i koja bi pomagala ženama obolelim od karcinoma. Nažalost, to se nije dogodilo jer je i Laća u međuvremenu preminuo, a Futa je odustao od tog plana i do njegove realizacije nikad nije došlo. Futa je kasnije svu tu garderobu poklonio ženama koje su bile zaposlene kod njih, a kako je i sam Boki 13 tačno rekao, sve je nakon njene smrti bilo spakovano u crne džakove. Tuga.

Boki 13 je u svom podkastu ispričao kako je od Marinine kume Marijane Petrović saznao šta se desilo sa njenom garderobom posle smrti.

- Marina Tucaković je imala stan koji je iznajmljivala isključivo za garderobu, koju je kupovala bez prestanka, toliko da se više nije znalo ni šta sve ima. Ona je bila manijak za te stvari. Čuo sam da je Futa sve to stavio u crne kese i poklonio ženama i ljudima koji su radili u njihovoj kući - rekao je Boki 13 u svom podkastu.

U intervjuu za Skandal 2010. Marina je pričala o tome da obožava da ide u šoping i da joj je to hobi. Umesto putovanja po belom svetu, najviše je uživala u kupovini garderobe, torbi i drugih brendiranih stvari, navela je ona tada.

