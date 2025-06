Vičemo za stolom svakoga dana: Našu pevačicu ste obožavali, a onda je nestala sa estrade! Sada progovorila o svađama u porodici!

Pevačica Ksenija Knežević bila je deo čuvene grupe "Hjurikejn", a nakon što se posvetila solo karijeri, ubrzo se povukla sa estrade.

Ksenija Knežević je ranije govorila o tome da je oduvek za pevanje imala podršku poznatog oca Nenada Kneževića Kneza, a pričala je i o tome kako se slažu kod kuće.

- Knez i ja se svađamo dok jedemo, ali samo oko muzičkog izbora. On nikad ne prihvata kritike, ubeđuje me koje pesme su dobre, a koje nisu, ali mora da nauči da sluša i drugu stranu. Jednom prilikom mi je rekao da ću završiti na ulici ako ne budem pevačica i ako se ne budem dovoljno trudila. Nikad nije voleo lenjost i razmaženost. Rekao je da uvek treba da se borim za sebe, da nikad ne dopustim da me neko drugi izdržava, već da trudom zaradim uspeh - rekla je Ksenija, pa je potom dodala:

- Počela sam da se bavim muzikom još kao dete. Rasla sam uz mamu i tatu, koji pevaju ceo život, s njima sam oformila sluh i nisam imala drugu opciju. Prvo su hteli da me gurnu u sport, da se profesionalno bavim nekom disciplinom, ali su brzo videli da od toga nema ništa. Onda je Knez rekao: "Sine, ti ćeš da pevaš." Tako je i bilo.

Autor: Nikola Žugić