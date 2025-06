Iz ove kuće jedino mogu u KOVČEGU da te iznesu: Goca Tržan progovorila o odnosu sa Rašom, pa zapretila 14 godina mlađem suprugu: Nećeš otići tako lako!

Pevačica Goca Tržan više od 13 godina uživa u braku sa Radomirom Rašom Novakovićem.

Goca Tržan je od Raše starija 14 godina, a pevačica neretko o njhovom odnosu govori javno, pa je to bio slučaj i ovog puta.

Naime, Goca je ispričala da je svom suprugu jednom u šali rekla da iz njihove kuće može otići samo u kovčegu i nikako drugačije, jer ona ne planira tek tako lako da ga pusti.

- On je objektivno 14 godina mlađi od mene i ja sam potpuno spremna da će on jednog dana upasti u krizu srednjih godina. I on sam meni kaže: "Je l' ti znaš da meno dolazi kriza srednjih godina?" Ja kažem da znam, a on me pita: "Pa šta ćeš onda?" Ja mu odgovorim: "Pa kupiću ti motor!" Nakon toga sam mu rekla: "Da ti kažem, iz ove kuće jedino mogu u kovčegu da te iznesu i nemoj da se ložiš da ćeš da odeš odavde tako lako!" - istakla je pevačica.

Goca je rekla da se ona pored Raše mnogo promenila

- Mislim, mi se dobro zezamo, nama je baš dobro kad smo zajedno. On mene mnogo poštuje, naučio me je da se samopoštujem, naučio me je koliko vredum, iako sam mislila da znam to. Ti kada vidiš sebe u očima nekog koga mnogo voliš, u koga si zaljubljen, onda je to mnogo značajno i ta slika kako prilazi nije sve gora, nego je sve lepša - ispričala je Goca na WTF radiju.

Autor: Nikola Žugić