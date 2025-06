BIKOVIĆ OTIŠAO SA PORODICOM NA ODMOR! Oglasio se iz Turske i pokazao kako on i Ivana uživaju sa sinom u luks odmaralištu: Volim da se opuštam (FOTO)

Glumac Miloš Biković sa suprugom Ivanom Malić i njihovim sinom Vasilijem otišao je na odmor u Turskoj, odakle se oglasio na Instagramu.

Miloš Biković, naš glumac, podelio je nekoliko fotgorafija sa odmora i pokazao kako porodično uživaju, a uz to istakao koliko im ovo odmaralište prija jer su sa detetom.

On se uslikao sa mačkama, a zatim je zabeležio i trenutak dok Ivana sa njihovim naslednikom šeta.

- Ne vole samo mačke da se opuštaju već i ja. Odlučio sam da se bacim na glavu preko leta jer ću posle odmora snimati do kraja godine. Moram da skupim snagu da predstojeći odmor. Svoj odmor sam započeo u Anda Barutu. To je opuštajuće odmaralište, gde se s vremena na vreme osećate kao da ste na terenu za golf, tako slobodno i prostrano. Postoji mesto za šetnju sa detetom i ne morate nužno nigde da izlazite zbog toga. I, ono što je važno za roditelje, možete se osećati opušteno. To ne znači da dete ne može a da ne upadne u bazen... Ali to je posebna priča", napisao je on i dodao:

Čovek mora da se odmori posle posla. Ja u ovom slučaju moram da se odmorim pre. Jer posle neću moći. ne znam gde je logika ali tako nekako ispada.

Autor: Nikola Žugić