Džehva garderobu kupuje kod Kineza, a stan u Dubaiju! Pevačica u svoju imovinsku kartu upisuje još jednu nekretninu

Pevačica Teodora Džehverović u poslednje vreme često pakuje kofere i napušta prestonicu kako bi otišla u Dubai gde su se preselili njen brat Savo sa suprugom Adrianom i njihovom ćerkom.

Kako ne bi živela život u koferima, pevačica mašta o kupovini nekretnine baš u ovom mestu.

- Uvek kada želim da se sklonim od svega, odem u Dubai i zaista mi jako prija kada ga ponovo posetim što zbog porodice, pa tako i zbog samog grada koji volim. Cilj mi jeste kupovina nekretnine u Dubaiju i nadam se da ću uspeti da to realizujem - priča Teodora Džehverović za medije.

Ističe da jedva čeka da je bratanica vidi na sceni.

- Nažalost, oni nisu tu i neće biti u mogućnosti da dođu ove godine na moj koncert na Ušću. Jako mi je žao zbog toga jer su mi oni zaista najveća i najiskrenije podrška. Jedva čekam da Dorotea poraste i da vidi svoju tetku na sceni.

Teodora kaže da život zamišlja van granica, a isto tako i svadbu.

- Takođe i to zamišljam van Srbije, a volela bih da taj čin ostane samo za mene i tu drugu osobu. Ne znam gde bi to bilo, jer nisam ni blizu tome, ali sigurno negde gde bih mogla da se sakrijem i naravno, pozvala bih samo najbliže ljude – iskrena je pevačica.

Scenski stajlinzi pevačice uvek su izazivali lavinu komentara, a ona ističe da na njoj nije uvek sve skupoceno.

- Kupujem ono što mi se sviđa i ono što mi treba. Ne patim za tim da imam markiranu garderobu, jer za mene to ne predstavlja apsolutno ništa. Ne znam da čuvam stvari, vrlo često ih gubim i za mene smisla nema da dajem previše novca za to. Što se tiče kineskih butika, ako smatram da tamo mogu da nađem nešto što mi treba, a da znam da je jeftinije, kupiću tamo i nemam problem sa tim. Ljudi me prepoznaju, slikaju se nekad i meni je to sve simpatično, jer kao što rekoh, za mene to nije sramota, jer ja sam normalna osoba kao i svaka druga - sa osmehom priča Teodora.

Autor: D. T.