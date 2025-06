PLAŠIM SE NJENOG SUDA! Emina Jahović brutalno iskreno o Tei Tairović i hitu Çok Güzel: Evo kako ocenjuje koleginicino pevanje na turskom (VIDEO)

Mlada folk zvezda Tea Tairović oduševila je publiku novim studijskim albumom "Aska", a jedan od najvećih hitova definitivno je "Çok Güzel" koji je i dalje u vrhu Jutjub trendinga, gde broji više od 16 miliona pregleda.

Tea je izašla iz svoje zone komfora i deo pesme snimila na turskom jeziku, koji je učila baš za tu priliku. Pesma je postala hit leta, a ogromnu popularnost uživa i van granica zemalja bivše Jugoslavije - postala je viralna i u Turskoj, gde godinama živi naša pop zvezda Emina Jahović, koja ovih dana promoviše novi album "Svitanje".

Tairovićeva je nedavno u razgovoru za emisiju "Ekskluzivno" priznala da se plaši suda Emine Jahović, koja godinama turski jezik govori kao maternji.

- Njenog suda se plašim, iskreno. Suludo je očekivati da ću ja to perfektno da izgovorim, meni je bilo bitno samo da je pristojno, koliko toliko... Ostalo, malo pogrešno akcentovanje, to je moja umetnička sloboda. Ali nemojte da pitate Eminu, pitajte je privatno, ali ne pred kamerama - kroz smeh je rekla Tea, a potom je usledio i Eminin sud.

Emina je pohvalila Teu i uputila joj niz komplimenata.

- Kod nas ne izgovaraju dobro, ali vidim da je to Tea uspela. Mislim da je to dobro izgovorila. Tea je meni mnogo slatka, puna energije, pozitivna je. Želim joj sve najbolje u karijeri, nadam se da će uspeti i u Turskoj, vidim da želi da se probije i na to tržište. Ukoliko bude želela, sve je moguće - poručila je Emina, a šta je još rekla o svom novom albumu koji je oduševio publiku pogledajte u emisiji "Ekskluzivno":

Autor: D. T.