Nakon što je otac Ave Karabatić preminuo, poznata Hrvatica javno je zamolila za novčanu pomoć, s obzirom na to da je morala telo svog tate da prebaci iz Srbije za Hrvatsku.

Osim toga, redovno je svoje pratioce na Instagramu obaveštavala o svojoj svakodnevnici. Nedugo zatim našla se na meti javnosti, te su je optužili za iznudu novca, ali je većina bila šokirana njenim objavama sa groblja, kao i pojavljivanju na sahrani u beloj odevnoj kombinaciji.

Povodom cele situacije, ona se oglasila, kako bi ispričala svoju stranu priče.

- Bol je velika, ali nosim se sa tim. Tata bi mi za nekoliko dana napunio 60 godina. Skoro svaki dan sam na groblju. Digla se pompa oko tog novca, a stvar se zakomplikovala zbog zakona. Imala sam sreću i hvala Bogu da je to prenos završen jako brzo - započela je Ava.

- Teško je pogotovo kada si sam. Kada to kažem mislim konkretno na rodbinu i majku. Sa majkom sam pokušala na sve načine da izgladim odnose, ali nije uspelo. Nije mi izjavila ni saučešće, niti se pojavila na sahrani. Nikakvu podršku niti poziv nisam dobila ni od rodbine - nastavila je Karabatićeva, koja je potom objasnila i zašto se na sahrani pojavila u beloj odeći.

- Moj otac je bio likovni umetnik i sedeo je u klupi sa Dinom Dvornikom. Svi njegovi prijatelji su se takođe pojavili u odeći koja je bila u bojama. Došla sam da ga na večni počinak ispratim onako kako bi on to želeo. Ko uopšte uvodi pravila o odeći na sahrani? - objasnila je Hrvatica.

- Na mene se udara, jer znaju da nemam zaštitu. Digla se popa oko snimka sa groblja, gde sam sa mojim prijateljem. To je bio jedini način da zapušim usta pojedinim ljudima i da se kaže istina. Moj prijatelj nije bio na sahrani, ali je znao kroz šta prolazim i koliki sam borac, jer sam sve to sama organizovala. Dosta mu je bilo da me ljudi osuđuju i šire laži, hteo je da me zaštiti - tvrdi Karabatićeva.

- Novac je bio problem, jer sam mesecima pre očeve smrti plaćala njegove terapije. I sama sahrana i prenos su jako skupi, pa sam se našla u jako nezgodnoj situaciji. Moje zdravstveno stanje je jako loše. Zbog stresa imam problema sa štitnom žlezdom i jako sam smršala - zaključila je Ava Karabatić.

Autor: pink.rs