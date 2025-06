OTPOČELI SMO ZAJEDNIČKI ŽIVOT! Sale Luks se skućio s Reom, a sada joj pravi dete: Njena majka mi je rekla... (VIDEO)

Sale Luks našao je svoju ljubav u rijalitiju "Farmeri", atraktivnu Andreu Reu Anđelković, koju je dočekao u finalu rijalitija, kada mu se bacila u zagrljaj.

Mnogi su im predviđali brzi kraj, međutim Sale Luks je večeras u emisiji "Fameri - Narod pita" na Narodnoj TV obelodanio lepe vesti.

- Ja i Andrea smo od danas zvanično počeli da živimo zajedno. Otišla je kući da vidi kako će reagovati njena majka, porodica. Bila je to psihološka igra. Bio sam u Smederevu, Andrea kod njenih... Našli smo odličan stan na Vračaru, beo-zlatan. Danas smo se zvanično uselili, došao sam iz Smedereva sa koferima, kesama. Zvanično živimo zajedno, krenulo je leto... Uživamo u životu. Ići ćemo do Rima, to mi je želja, ja sam tamo živeo šest meseci, ona tamo nije bila - rekao je Luks, pa dodao:

- Imam jednu, ali vrednu - glasila je njegova rečenica koja je inspirisala Snežu Kušadasi za provokaciju:

- Bolje da imam više udvarača nego jednu Reu. Ti bi hteo da ja uđem u tvoj krevet, ali taj film nećeš gledati - dobacila je ona.

Sale je potom otkrio u kakvoj je relaciji sa roditeljima svoje izabranice.

- Nisam upoznao njene roditelje, njena majka me čeka da dođem da obavimo ozbiljan razgovor. Ali video sam je na kameri, mahnula mi je, sve je kul. Sestra mi je trudna, gazdarica trudna, vreme je da i Rea bude trudna - najavio je on.

