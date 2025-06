VOJAŽA PREVARILI ZA 80.000 EVRA! Kupio zlatni sat kod preprodavca, pa shvatio da je žestoko nasamaren!

Mihajlo Veruović Vojaž nedavno je otkrio da je bio žrtva velike prevare i da je zbog svoje lakomislenosti ostao bez 80.000 evra.

Kako je istakao, on je od jednog preprodavca kupio ručni časovnik marke "patek filip" za 180.000 evra, dok je njegova realna cena u tom momentu bila oko 100.000 evra, zbog čega ovaj sat više i ne nosi.

- Moj nemili događaj sa "patekom" je da sam našao sat preko kontakta, koji izgleda nije bio tako dobronameran. U pitanju je model "nautilus" u roze zlatu. Ja sam njega platio preterano mnogo, a njegova realna cena je u tom momentu bila oko 100.000 evra. Ja sam ga platio 180.000 evra. To je razlog što nikad i ne nosim taj sat jer sam jako razočaran u sebe i svoju ishitrenost, i to je najveća glupost koju sam napravio. Pre nego što bilo koji sat odaberete, konsultujte se s čovekom koji to najbolje zna. Ja sam generalno fanatik za satove - rekao je Vojaž za jutjub kanal Sat na ruci.

Inače, poznato je da je Mihajlo veliki ljubitelj skupih satova i nakita, pa se tako na promociji novog albuma repera Devita pojavio sa aksesoarima vrednim skoro 200.000 evra.

- Sat je zlatni "roleks dejdejt" sa dijamantima unutra. Nov je. Mislim da sam ga platio 50.000 evra. Narukvice su 15.000, 11.000 i 15.000 evra. Njih nosim samo kad je nešto važno. Kad idem negde napolje, samo nosim ovaj krstić i "svoč". Ova narukvica je "van klif & arpels". Ne sećam se koliko su bile, između 4.000 i 6.000 evra. Kupio sam ih u Parizu. I ovu isto, bila je između 15.000 i 17.000 evra. Prstenje je 15.000 i 2.500 evra, lanac 70.000 evra i krstić, običan je. Ne sećam se koliko je bio. Komplet je ful "prada" i patike "najki" - zaključio je Mihajlo na jednom klipu, koji je vrlo brzo postao viralan.

Autor: pink.rs