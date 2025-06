Intervju voditelja Boža Dobriše, koji je pre nekoliko dana dao za domaće medije, odjeknuo je kao bomba širom regiona!

Voditelj je za domaći medij detaljno ispričao svoja saznanja o poznatom muzičaru, koji već duže vreme uživa u ljubavi sa saradnikom, dok njegova žena ne zna ništa o tome.

Ipak, deo gde nam je "doktor šoubiza" ispričao svoja saznanja o gej skandalu koji ovih dana potresa Crnu Goru, a u kome je glavni akter naš poznati pevač, izazvao je najviše pažnje i komentara čitalaca.

Svi se pitaju ko je dotični pevač. Zbog velikog interesovanja čitalaca, kako bismo donekle razrešili i tu misteriju, ponovo smo porazgovarali s Dobrišom, koji nam je detaljnije opisao šta se to dogodilo u jednom od najluksuznijih hotela u susednoj državi.

- U pitanju je jedan od najpopularnijih pevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama letuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obeležavaju svako leto ovde na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovde u Crnoj Gori svi znaju da je on gej i, kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smeha. To je javna tajna - priča Božo, pa nastavlja:

- Kad bi se saznalo za ovu aferu, to bi sigurno bio skandal kakav nije viđen na našoj estradi u poslednjih 20 godina. Taj pevač nije lud, za njega se već decenijama šuška da je naklonjen istom polu i on je vrlo svestan da svi u njegovom bliskom okruženju znaju za njih, ali mu je najvažnije da njegova žena ništa ne sazna i ne dobije nikakve dokaze o prevari. Žena je sa njegovim dečkom isto u super odnosima, kao i njegova deca. Pravi haos. Najveći bizar je što ponekad i njegova žena i deca zajedno s njim borave u istom hotelu - dodao je sagovornik za domaći medij.

Voditelj navodi da svi novinari u Crnoj Gori znaju za ovu aferu.

- Zna se sigurno jedno tri godine da su njih dvojica u šemi, a saznalo se tako jer uvek insistiraju da spavaju zajedno u istoj sobi. Mi novinari ovde u Crnoj Gori generalno imamo poštovanje prema njemu, zato i ne otkrivamo imenom ko je u pitanju. Plašim se da je samo pitanje dana kad će neko javno objaviti njegov identitet u medijima sa sve dokazima. Sumnjam da će to biti neko od radnika iz hotela, jer se sa njima nikad ne zna. Zaposleni kad se napiju, pričaju da će početi da ga ucenjuju snimcima iz hotela - zaključuje Dobriša.

Podsetimo, Božo nam je u intervjuu ispričao kako se pevači homoseksualne orijentacije provode sa svojim partnerima na Crnogorskom primorju.

- Mnogo je pevača koji su gej i koji u Crnoj Gori letuju s momcima, a žena im je na nekoj drugoj destinaciji, tipa Dubai. Znam ih jako dobro. Naprave turneju ovde po sedam dana, u svakom gradu im je obezbeđen hotel, gde odsedaju s partnerima. Dve jako velike zvezde za koje nikad ne biste rekli i koji su oženjeni jesu gej i Crna Gora im je top destinacija za to. Ovde se po hotelima pričalo da je Nući jako ljubomoran na Vojaža i da mu je pravio scene kad je bio ovde s nekim curama - rekao nam je voditelj.

Autor: M. V.