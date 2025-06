Vesna Đogani šokirala je izjavama o Slađi Delibašić i njenom odnosu sa Đoletom.

Vesna je Slađu i Đoleta upoznala dok su još bili bračni par, a ona je pohađala njihovu plesnu školu. Iako se dugo šuškalo da je ona krivac za krah braka, Vesna tvrdi da je sa Đoletom otpočela romansu tek nakon njegovog razvoda, a kako kaže, sa Slađom je od ranije imala problema.

Naime, sada je Silvija Đogani, Slađina i Đoletova ćerka otkrila da ju je Vesnin potez razočarao.

- Nju to ne zanima, ja kao njena ćerka mogu samo da kažem, da je ona nekada htela da priča u javnosti, to bi se desilo odavno, ona ima dostojanstvo. Meni nije jasno zašto je to Vesna spominjala, ružno je, ali valjda svako ima svoje razloge. Razočarao me je taj Vesnin potez, ne volim da se o mojoj mami govori tako. Ja najbolje znam šta je bilo, šta se desilo i ko je ko - rekla je Silvija, pa otkrila kako je njen otac Đole reagovao kad su se čuli:

- On nije za to, ni njemu nije jasno zašto je to Vesna rekla, bar je nama tako rekao. Mama je dobro, ne mogu da kažem da neke stvari ne utiču na nju. Ona želi da nas sačuva kao ćerke, ne želi da se takve stvari iznose u javnost, ona zna za koga se udala. Vesnu nisam videla, mi se viđamo kada Đole to organizuje, apsolutno duguje mojoj mami izvinjenje. Moja mama nikada nije zatvorila vrata tatinoj novoj porodici - rekla je Silvija.

Inače, Vesna je nedavno optušila Slađu da je bila neverna dok je bila u braku sa Đoletom, pa je tom prilikom pomenula i Anabelu i Gagija kao glavne svedoke Slađine afere:

- Istina je bila da je ona otišla da su Anabela i Gagi nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa njihovim zajedničkim prijateljem i drži se za ruku. I kada su ih videli sklonili su ruke. Oni su nazvali Đoleta i rekli šta je i kako je- rekla je Vesna koja je u međuvremenu saznala da je Slađa želela drugačiji život od onog koji je živela.

Autor: M. V.