Nikola Bojić trenutno važi za jednog od najboljih estradnih menadžera u Srbiji, regionu i Evropi u čijem sistemu funkcionišu neka od najvećih imena domaće estradne scene

Svi znamo kako izgleda život pevaca, posebno velikih zvezda! Koncerti, nastupi, raskošan život, reklo bi se holivudski san, ali javnost malo zna da velikim delom iza svega toga stoje menadžeri, ljudi koji 24/7 brinu o svakom detalju kako bi njihove karijere i nastupil bili uspešni, a publika zadovoljna.

Poslednjih godina u Srbiji popularno je biti menadžer pevačima, ali jako mali broj je onih koji su nakon čuvenih Rake Đokića, Baneta Obradovića i Rake Marića napravili uspeh u tom poslovanju!

Jedan od njih je Nikola Bojić, poznatiji kao Bridžis koji je po dolasku u Beograd iz rodnog Lazarevca krenuo polako, ali temljeno da gradi svoju karijeru, da bi danas bio jedan od najboljih, a u okvirunsvoje firme posluje sa 15 vrhunskih izvodjača. Najbliži saradnici zovu ga "Koncept od čoveka".

Koji je tvoj savet za uspeh?

- Hmmm, ja sam neko ko ustaje ranije nego što mu telo dozvoljava, a leže kasnije nego što um može da izdrži. Nekog ko je od periferije napravio centar svog sveta. I danas mogu da kažem da sam zadovoljan i ostvaren, ali tu ne stajem - rekao je Bojić na početku našeg razgovora.

Rođen si u Lazarevcu, malom gradiću nadomak Beograda. Kako si zakoračio u svet estrade?

- Da, volim da kazem "Rođen sam u Lazarevcu - ne u nekom velikom svetlu, već pod običnim lampama koje ne obećavaju ništa osim onoga što sam sam spreman da izgradim"! I tako je i bilo. Javnost na muziku i estradu gleda kroz glamur, sjaj, luksuz, a zapravo je jedan iscrpljujući posao. Ja sam uprkos svemu odlučio da zakoračim, ali da budem na toj drugoj strani. Žargonski rečeno da palim svetla drugima i obasjavam njihov put.

Šta je posao jednog menadžera koji vodi karijeru jedne velike zvezde?

- Danas me zovu koordinator, menadžer, booker, ponekad čak i „onaj koji rešava stvari“. Ali pre svega – ja sam čovek koji zna da sluša, da prepozna nečiji potencijal, da pogura kada svi drugi stanu. Ne postoji izvođač koji mi se obratio, a da nije dobio makar iskren savet, a mnogi su dobili i priliku koju nisu mogli ni da zamisle.

Da li je teško? Da li si nekada pomšljao da odustaneš?

- U ovom poslu, živite i radite noću, danju pokušate da odspavate. Dakle, dok drugi spavaju, ja sam budan! Slagao bih kada bih rekao da nije teško, da nije bilo momenata da odustanem, ali kada vidite uspeh, kada vidite da su svi iz mog tima i sistema zadovoljni, sva muka nestane. Naglasio bih da je nekada najteže što ne provodim dovoljno vremena sa svojom porodicom koje je moj najveći stub i oslonac.

Tvoj uspeh, tj uspeh jednog dobrog menadžera meri se zapravo i u kontaktima koje je ostvario u svetu, Evropi, regionu?

- Iz Lazarevca sam stigao do Beograda. Iz Beograda do regiona. Iz regiona do Evrope. Ne zbog slave. Nego zato što sam verovao da jedan mali čovek, ako je dovoljno velik u svojoj veri i radu, može da sedne za sto sa najboljima, napravi posao, nikoga ne prevari i ostane cenjen i poštovan i ponovo srdačno dočekan. Ja nisam samo pravio kontakte. To je najlakše. Ja sam pravio mostove. Nisam samo organizovao koncerte, već sam od srca učestvovao u stvaranju nečijih snova. Ja nisam nijednom izvođaču rekao “ne mogu” – jer su i meni prečesto to govorili. Umesto toga, rekao sam: “Hajde da probamo.” I ponekad je to bilo dovoljno da se čitava sudbina promeni.

Da li možeš danas za sebe da kažeš da si uspeo?

- U poslu sam uspeo, ali moj uspeh se ne meri brojkama, već poverenjem ljudi koji me zovu i kada im ide, ali i kada su u lošoj životnoj i poslovnoj situaciji. Moj uspeh su svakako moji prijatelji i saradnici, ljudi koji mi jasno kažu svoje mišljenje i sa kojima delim osmeh i suzu podjednako. Prioritet u mom životu je bio i ostao čovek.

Autor: Pink.rs