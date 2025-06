Željko Mitrović i ove godine vodi decu iz SVIH domova na more! “Letovanje za sve” postalo je tradicija koja menja živote! (VIDEO)

Četvrtu godinu zaredom, mališani iz domova širom Srbije odlaze na more i stvaraju uspomene koje traju – zahvaljujući velikom srcu vlasnika Pink Media Group.

Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, i ove godine nastavlja sa jednom od svojih najplemenitijih inicijativa – „Letovanje za sve“, projektom koji četvrtu godinu zaredom vodi mališane iz svih domova za decu bez roditeljskog staranja u Srbiji na nezaboravno letovanje. Željkovi drugari odlaze u Crnu Goru u dve grupe, u renovirani hotel “Slovenska plaža” sa 4* u Budvi, na 8 dana – odnosno 7 noćenja.

U prvoj ovogodišnjoj turi, ka Budvi je otputovalo oko 150 mališana – sa juga i iz Vojvodine, uz pratnju svojih vaspitača. Deca dolaze iz različitih krajeva Srbije, ali ih spajaju isti snovi – sunce, talasi, prijateljstvo i bar na kratko – bezbrižnost. Mitrović, koji već godinama lično brine o svakoj organizacionoj sitnici ovog projekta, ističe da je misija „Letovanja za sve“ upravo to – da svaki mališan, bez obzira na okolnosti, ima pravo na leto koje se pamti.

“Teško je u kriznim vremenima biti čovek. Mi povećavamo broj humanitarnih akcija koje su prvenstveno usmerene ka deci bez roditeljskog staranja. Ove godine imamo rekordni broj dece koje odlaze na more. Danas šaljemo oko 150 klinaca i u sledećoj turi isto 150. Prva grupa se skupila u Dečijem selu u Sremskoj Kamenici, druga grupa kreće za nedelju dana na more. U Budvi je sve spremno za mališane idu u “Slovensku plažu” – izabrali smo im najbolji hotel. Tamo im je spremno sve za vodene sportove, tako da neće morati ništa da iznajmljuju, niti da zavide drugoj deci koja će tamo biti na letovanju. Već u septembru za školarce imaćemo posebna iznenađenja. Sve ćemo im obezbediti za školovanje tokom cele godine. Polovinom septembra u Palati Mitrović imaćemo veliki humanitarni bal, gde će se okupiti najuspešniji ljudi u Srbiji. Biću tada domaćin velike aukcije dečijih radova i uticajni ljudi će deo svojih sredstava uložiti u neverovatna umetnička dela koja su ovi klinci napravili. Prošle godine se skupilo dosta novca i to je sve otišlo za poboljšanje života dece bez roditelja. Nije lako rasti bez roditeljskog staranja – jer kako se dete oblikuje od malih nogu, najveći deo se ispolji u njegovom karakteru kada odraste. Nije lako biti čovek – ali se trudimo svom snagom da ova deca postanu ozbiljni i dobri ljudi. Frekvencija našeg viđanja je česta. Imamo preko 10 događaja koje organizujemo tokom godine, tako da mislim da je veoma važno da oni nešto od toga upamte. Ti svi lepi događaji su nešto što oni pamte. Dokaz je što se mi jako dobro poznajemo, 80% njih znam po imenima. Verujem da će iz svog detinjstva poneti neke lepe uspomene.” – rekao je Mitrović.

Klinci su dočekali Mitrovića gromoglasnim aplauzom, a on se potrudio da okupljenim mališanima koje prati na more iz Dečijeg sela – Sremska Kamenica, polazak na more učini još lepšim uz neizostavni džeparac koji uvek oduševi njegove drugare, koji su mu uzvratili zagljajima, poklonima koje su za njega lično pravili, a tu su i nezaobilazni selfiji.

Druga tura dece kreće već za sedam dana, a planirano je da tokom ovog leta stotine mališana dobiju svoje mesto pod suncem – u svakom smislu te reči. Projekat „Letovanje za sve“, koji je Mitrović pokrenuo iz duboko lične i humane potrebe da vrati osmeh deci koja su prerano odrasla, ove godine ponovo okuplja mališane iz brojnih domova širom Srbije. U vremenima kada društvo često zaboravlja najranjivije, “Letovanje za sve” je postalo više od humanitarnog projekta – ono je postalo simbol empatije, jednakosti i iskrene brige.

„Letovanje za sve“ nije samo put na more – to je lekcija o solidarnosti, odgovornosti i ljubavi. Jer leto jeste za sve – i Mitrović nas svojim delima iz godine u godinu podseća upravo na to.

Autor: S.Paunović