ZBOG JEZIVIH PRETNJI SAM IZGUBILA BEBU: Potresna ispovest Nikolije o agoniji koju je preživela i šok spotu s Reljom

Nikolija je poslednjih dana ponovo u centru pažnje domaće javnosti, ovog puta, zbog provokativnog spota sa suprugom Reljom Popovićem koji je podelio publiku širom regiona.Kako je spot za duetsku pesmu sa Reljom "Baš mi se sviđa" izazvao je burne reakcije i oštre komentare. Nikolija je priznala da li je razmišljala o tome koliko su te scene zaista kontroverzne i kakve reakcije će da izazove.

- Moram da krenem iz početka. Mi smo jako dugo želeli da snimamo duet. I jako dugo se nije desila pesma koja je legla i meni i njemu. Konkretno na mom albumu opcije za duet su bile pesma "Bezobrazluk", gde on čak peva bek vokale u toj pesmi, i pesma "Samo mene ljubi". On je čak probao kako zvuči "Samo mene ljubi" sa njim. Tu pesmu bi možda trebali po nekim parametrima u ovim godinama da snimimo, da svima kao bude potaman, ali to jednostavno nas nije radilo. Onda je on rekao: "Pošto se nije desilo na tvom albumu poslušaj moj album, biraj i vidi šta ti leži". Negde su "Limiti" bili kao, okej, zvuči kao hit, ajde sad da uradimo Limite, to je bilo logično. "Limiti" su, ludilo pesma, ali kao "Limite" može da snimi bilo ko, to mogu da otpevaju i neka druga, dva izvođača. A ja inače mnogo volim američki rap i volim seksi američki rap, tu nasty, provokativnu muziku i negde tužu, kažem mu: "To su neke prihvatljive pesme, baš to mi nisu favoriti". Međutim čula sam "Baš ti se sviđa" i rekla: "Meni je ovo ludilo, ajde da probam to". Ušla sam u studio i u "one take" to snimila. Pesma je dosta seksi. Meni je ta pesma remek delo. Zašto? Zato što smo nas dvoje, zato što imamo godina koliko imamo, zato što smo muž i žena, zato što smo majka i otac. I zato što uvek kada se priča o braku nekako vladaju stereotipi: Jaoj baš se volimo i poštujemo, a još kad čujem mi smo kao brat i sestra ili kao prijatelji kosa na glavi mi se digne. Niko ne priča o toj strasti, uvek je strast tamo negde van kuće sa nekim drugim u nekim toksičnim vezama, ali retko kad se priča o braku i o strasti i o mami i o tati, to kao da ne ulazi u istu rečenicu. I onda je meni ta pesma bila nekako pomeranje granica i na tom nivou. Dalje, reditelj Ivan Stoiljković, koji je fantastičan, on je radio celu eru "Made in Balkan" Relji, inače ne radi naše spotove, radi isključivo inostrane i reklame. On je radio recimo "Dolce Vitu", a "Dolce Vita" je jedan od spotova koji su omiljeni Relji i meni. Koji je takođe pomerio neke stvari tada. Provokativan je i smeo, evo ježim se cela, meni je taj spot ludilo. I onda smo mu pustili pesmu, Ivan je bio u fazonu šta sada da radim sa ovom pesmom, vi niste normalni, kao moram da ispratim ovo. I napisao je scenario.

Pevačica je priznala i kako gleda na to što im je spot uklonjen sa društvenih mreža.

- Bilo je neko objašnjenje Instagrama da je sadržaj uvredljiv ili tako nešto. Ja sam rekla Relji da se žali jer ne vređa nikoga. Ali Relja generalno sa mrežama je na "vi". Ja sam ga pitala da li si napisao report on je rekao "ne" i na tome je ostalo. To je Relja.

Nikolija se dotakla i raspada Elitnih odreda, za koji je svi krive.

- Bio je to dosta buran period. Verujem i njima, a i meni. Takva mi je medijska karma da uvek izvučem nekako deblji kraj. Ne znam, prati me to da ni kriva ni dužna nadrljam. Ne krivim ljude, ne krivim ni novinare, zato što sve se nekako desilo u sličnom trenutku, tako su povezali. Ljudi su bili dosta vezani za njih kao grupu, mi smo se baš upoznali u tom trenutku i tako su to nekako spakovali. Ja naravno nemam veze sa raspadom Elitnih odreda, to su više puta rekli i oni i ja ponavljam kao papagaj, ali iz ove perspektive mi je jasno zašto su ljudi to mislili.Zato što je pesma "Alkohola litar" bila njihova poslednja pesma, a to je bio duet sa mnom i Relja i ja smo uplovili u emotivnu vezu. I onda im je bilo zgodno da povežu i da nađu krivca, tako im je bilo lakše.

Nikolija je istakla da je zbog pretnji izgubila bebu.

- Bilo je vrlo neprijatno, bilo je vrlo intenzivno. Ja sam tada prvi put zatrudnila sa Reljom. Imali smo mist. Ta prva trudnoća nije uspela. To su bili jezivi naslovi, to su bile jezive pretnje. Novinari su bili toliko nesvesni koja pitanja mi postavljaju u tom trenutku, čitaju mi te komentare. I onda, skapiraš, jednostavno, ili ćeš da se isključiš ili ćeš da izgoriš.

