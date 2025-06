Spekulisalo se da je zbog nje napustio ženu, ali uprkos svemu, njihova romansa nije opstala

Pevačica Andreana Čekić retko je govorila o razvodu od Ivana Miladinovića, sa kojim je pored ljubavne veze, imala i poslovnu saradnju. U jednom od retkih intervjua ispričala je da se njihov brak završio jer u njemu više nije bilo ljubavi.

- Svoj novac je štedeo, nikada njegov dinar nisam uzela niti mi je trebao, ali takođe nikad od njega nisam dobila poklon, dok je on od mene imao u svako doba finansijsku pomoć i poklone. Radeći sa mnom kupio je stan, završio je kuću, kupio gliser, i luksuzna vozila. Da se razumemo, njemu je oduvek finanskijska stabilnost bila fokus, nikada ljubav, nikada ja kao žena i supruga -rekla je pevačica tad za domaće medije i objasnila šta je pravi razlog razvoda sa Ivanom.

- Razlog za naš razvod jeste to što nisam mogla da pređem preko prevara, podmuklog dopisivanja sa drugim ženama, psihičkog terora, takimičenja sa mnom u poslu, kao ni preko činjenice da je sve to dovelo do toga da se ne volimo, što je glavni razlog. Mesecima posle moje odluke molio me je da se predomislim, da pokušamo ponovo, čak i onda kada sam mu rekla da imam nekoga i da sam srećna u novoj vezi. Pošto nisam želela da mu se vratim, proradila je sujeta, pa je odlučio da mi napravi pakao - rekla je pevačica koja je ubrzio uplovila u vezu sa Markom Miloševićem, koji ju je zaprosio na proslavi njenog 35. rođendana.

Zanimljivo je da je pevačica nakon razvoda uplovila u vezu sa Markom Miloševićem, koji je u to vreme bio oženjen. Spekulisalo se da je zbog nje napustio ženu, ali uprkos svemu, njihova romansa nije opstala.

- Mi nemamo nikakav kontakt, oni su mene blokirali, on ne viđa dete. Izabrao je ljubavnicu umesto žene. Njegova porodica je uz njih, meni se niko ne javlja. Moja porodica i prijatelji su uz mene, a Marko se njima ne javlja - izjavila je Markova žena tada za Telegraf.

Markova bivša žena Marina tada je tvrdila kako su joj Milošević i njegova ljubavnica uništili život.

-Ja sam Andreanu poznavala kao poslodavca mog muža. On je radio sa njom kao tehničar, postavljao je opremu njenom bendu. Non-stop je pričao o njoj, čuli su se, išla sam i ja na njene nastupe, bili smo celu noć na jednom nastupu zajedno… Zvala me je na rođendan svoje majke, znala je i moje dete. Stalno me je pozdravljala, i ja nju – pričala je ona za Pink.rs.

-Desilo se to da sam ja otišla na posao, oni na Đanijev koncert, ja otvorila vesti i videla – Andreana s novim dečkom, a to je moj muž! Katastrofa mi je bilo, u trenutku mi se srušio svet – istakla je ona.

Autor: M.K.