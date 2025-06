MINA KOSTIĆ ZA JEDNU STVAR UZIMA 120 EVRA! Pevačica pronašla nov način zarade: Sad možete dobiti moj lični...

Naši pevači i pevačice na nastupima zgrću ozbiljnu lovu, a pojedini nađu i drugi način da steknu prihode.

Na društvenoj mreži Tik Tok kruže snimci naših poznatih estradna imena, koji su odlučili da naplaćuju čestitke za proslave i to za 120 evra. Među njima je i pevačica Mina Kostić koja se video snimkom obratila svojim fanovima.

- Ćao dragi moji, ja sam Mina Kostić i imam nešto posebno za vas. Sada možete dobiti moj lični video sa porukom samo za vas ili nekog ili nekoga koga želite da iznenadite ekskluzivno pozdravite, rođendani, godišnjice, venčanja ili jednostavno da ulepšate nekom dan tu sam da vam pošaljem puno ljubavi, dobre energije i naravno najbolje i najemotivnije pesme. Naručite svoj video i poruku i vidimo se uskoro. Ja vas ljubim i volim i neka vas Bog čuva - kaže u videu Mina Kostić.Na stranici se pojavljuju pored naše pevačice i druga velika imena poput Radeta Lackovića, Gorana Vukošića, Dragana Kojića Kebe, Nemanje Nikolića i Zorice Marković.

Inače, Mina je nedavno otkrila da je pronašla ljubav svog života.

- Pojavio se čovek mog života. On je jedna obično neobična osoba, Beograđanin, ali živi u Njujorku, tamo radi, ima firmu, ima radnike. On je moj Kasper, moj dobri duh – rekla je Mina i dodala:

- Dugo smo zajedno, šesnaest dana. On me kontaktirao preko Instagrama, voli me već 20 godina i nije imao hrabrosti tada da mi priđe i rekla sam mu: „Zašto si mi to uradio, do sad bi imali sigurno 3 dece“. Nikad nije kasno, čim dođe, radimo na tome.

Minu je njen partner oborio sa nogu, pa ja na pitanje da li bi se udala za njega, kao iz topa odgovorila:

- Da, da, da! Udajem se, rodiću mu decu. Mi puno pričamo i napokon sam upoznala nekoga sa kim mogu o svemu da pričam, da se šalim... Daje mi lepe savete, vetar u leđa i kaže : „Bićeš tamo gde zasluđuješ da budeš“.

Autor: M.K.