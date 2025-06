Dejan Milićević nakon borbe sa viškom kilograma koja je trajala tri decenije, rešio je da svojim problemima stane na put odlaskom pod nož i velikom promenom ishrane.

O njegovoj velikoj transformaciji ne prestaje da se priča, a i sam je i više nego zadovoljan rezultatima."Imao sam 143 kilograma i stalno me je bolelo levo koleno. Nisam mogao da ustanem, a da ne 'uhvatim zalet', a da ne govorim o tome da ni pertle nisam mogao da zavežem, već je uvek za to bila potrebna neka vrsta akrobatike. Bio sam konstantno u depresiji jer nisam želeo da izlazim i da me narod gleda takvog", ispričao je Dejan, koji je za dva i po meseca skinuo je 25 kilograma.

"Nema kod kog nutricioniste nisam bio. Mislim da sam dao 10 hiljada evra na sve moguće i nemoguće dijete... Sve su imale jo-jo efekat", istakao je on, kojem je majka bila velika podrška i motivacija u procesu."Moja majka, dupli Lav u horoskopu u 72. godini izgleda perfektno, pa mi je stalno govorila da moram zbog zdravlja da povedem računa. Pored nje, bila je tu još jedna Lavica, koja je uspela da se specijalnom ishranom vrati na kilažu iz mladosti pa me je kritikovala i govorila da pod hitno nešto učinim."

Sve ovo je osvestilo Dejana koji je 5. decembra prošle godine imao operaciju resekcije želuca."Kuma mog najboljeg druga je posle porođaja imala oko 150 kilograma i odlučila se za operaciju. Video sam njene rezultate i tako sam rešio da posetim genijalnog doktora u Sremskoj Kamenici", otkrio je Dejan dodatni razlog važne odluke koja mu je "promenila život iz korena", pa i dočarao šta se dešavalo nakon operacije:

"Operacija traje sat i 20 minuta. Budite se u intenzivnoj nezi gde provodite jedan dan... Narednog vas vraćaju na odeljenje gde provodite dva dana i onda odlazite kući. Na stomaku imam tri mala nevidljiva krstića", otkrio je on.

"Posle operacije nedelju dana samo uzimate tečnu hranu: supice, čajeve i vodu. Druge nedelje prelazite na potaže i smutije, a treće nedelje na blendane obroke. Posle mesec dana pomalo uvodite čvrstu hranu koja vam prija. Morate malo da eksperimentišete sa hranom. Šećeri i alkohol se izbacuju. Srećom, ja nikada nisam pio, pušio..." nabrajao je on.

Ovako je izgledala dijeta koje se Dejan pridržavao posle operacije:

8 h: 2 belanca (dobro izblendirana), 100 kcal i čaša vitaminskog napitka

9 h: 250 ml vode10 h: 50 g sira, 30 kcal11 h: 200 ml obranog mleka, 70 kcal

12 h: 60 g tunjevine u salamuri i 100 g obarene mekane, izblendirane šargarepe, 90 kcal

13 h: pire od 2 jabuke (dobro skuvane izblendirane), 115 kcal

14 h: 200 ml pileće supe, bistre bez rezanaca, 70 kcal

15 h: 60 g izblendiranih dobro skuvanih pilećih grudi sa 30 g avokada, 120 kcal

16 h: 200 ml obranog mleka, 70 kcal

17 h: 60 g barene ćuretine i 2 supene kašike pire krompira (dobro izblendirane), 90 kcal

18 h : 250 ml vode19 h: 200 ml obranog mleka, 70 kcal20 h: 250 ml vode.

VAŽNO: "Ovaj način ishrane daje vam samopouzdanje, ali vas i nauči da žvaćete polako, jedete pomalo, a više puta dnevno", rekao je Dejan.

TOP SAVET: "Prijatelji vam uvek govore: 'Ma gde ćeš da držiš dijetu, mi te volimo ovakvog kakav jesi. Imaš harizmu, ne treba da mršaviš', i ostale gluposti. Pitanje je koliko su ti ljudi vaši prijatelji. Ja sam godinama bio na režimima i naravno, svaki psihičko uznemirenje odvraćalo me je od dijete i vraćalo starim navikama", otkriva Dejan i najveće krize u borbi sa kilogramima.

VAŽNO: "Nemam ja ništa protiv ljudi koji kreću na dijete ili koji vežbaju. Treba da ste rođeni za to, da imate samokontrolu, da ste disciplinovani. Ja nisam. Moje metode, moja stvar - moja kuća, moja pravila."

Dejan se, međutim, više ne pridržava pomenutog režima ishrane:

"Sada već mogu da eksperimentišem sa hranom, što i jeste cilj. Mesec dana nakon operacije treba da vidite šta vam više, a šta manje odgovora. Ali generalno, ishrana treba da bude uglavnom proteinska, sa dosta zdravih smutija, kvalitetnog laganog mesa, mnogo povrća, ali ne onog koje nadima već onog koje vam prija. Ali sve je na vama, morate da probate i jedno i drugo, da osetite i nelagodnost i teskobu i blagodet pa da sami odaberete".

Autor: M.K.