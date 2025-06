Ne volim da mi priča o s*ksu, volim da mi pokaže: Aleksandra Mladenović progovorila o savršenom muškarcu, pa priznala da li je zauzeta!

Ovo je sve zaintrigiralo!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'' voditeljka Sanja Marinković ugostila je atraktivne pevačice, a to su: Goca Tržan, Marina Visković, Aleksandra Mladenović, Vanja Mijatović i Šejla Zonjić. One su danas govorile na temu flerta s muškarcima, a tom prilikom je Aleksandra otkrila da li je zauzeta.

- Koje su najbolje teme za razgovor tokom letnjeg flerta s muškarcima? - upitala je Sanja.

- O čemu muškarci mogu da razgovaraju sa ženama sem o fudbalu - rekla je Goca, ali je Aleksandra prekinula:

- O se*su - dobacila je Aleksandra.

- Ma kad oni pričaju o se*su s nama? To se samo međusobno hvale, ali sa ženama nikada jer jedino što mogu, mogu da shvate koliko ništa ne znaju. Mi nismo naučile da ih na vreme nešto naučimo i zato smo mi krive - rekla je Goca.

- Sve što me zanima volim da pitam. Ja nemam filtere i ne pretvaram se, ali ne pitam ga šta voli u krevetu nego želim da mi to i pokaže - rekla je Aleksandra.

- Šta devojka treba da uradi da uradi da bi obezbedila sebi drugi sastanak? - upitala je Sanja.

- Ja ću da kažem iz mog iskustva. Propagiram da uvek budem totalno svoja i nemam strategiju. Ne volim da se foliram, pa čak budem i gora što jesam samo da bih videla reakciju - rekla je Marina.

- Kako da provališ da li je muškarac singl ili nije? - upitala je Sanja.

- Ja ne znam, ne dopisujem se na društvenim mrežama. Moram da priznam da sam ja sada sama jer mi je bivši dokazao da tako treba. Niko ne može da upravlja mojim životom - rekla je Aleksandra.

Autor: N.Panić