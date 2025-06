APELUJEM NA MUP DA SE OGLASI I DA UHAPSI: Marija Šerifović besna kao ris, oglasila se nakon što je uginuo pas posle tretmana kod grumera (FOTO)

Pevačica Marija Šerifović oglasila se na svom Instagram profilu vidno besna i tužna zbog teme koja je potresla čitavu naciju.

Naime, društvene mreže i mediji gore zbog pudle Tili, koja je bila stara tri i po meseca, a koja je uginula nakon tretmana šišanja u jednom salonu za pse u Beogradu.

Tragedija se desila zbog brutalnosti i neodgovornosti grumera, kako tvrdi njena vlasnica. Marija nije ostala imuna na sve ovo, pa je apelovala na MUP da se hitno oglasi povodom ovog slučaja.

- Shvatili smo da je čovek, zapravo ne čovek nego g***o, je primilo pudlu od tri meseca, pudla ga nije slušala, on je pudlu pretukao i ona je preminula istog dana. Sad ja vas pitam, šta da radimo mi njemu? Evo vi mi recite, ostavljam vam da mi napišete - rekla je Marija, a onda se ponovo oglasila.- Predlozi su vam fantastični, ali ja verujem da ima pravde i zakona u ovog državi. Zato apelujem na MUP Srbije da uhapsi ovo g***o i da ovo g***o ide u zatvor. Radnju više sigurno neće imati, ali zatvor - poručila je Marija.

Prema rečima vlasnice, ona je Tili na gruming odvela veselu i zdravu, a vratila se slomljena.

- Juče mi se dan pretvorio u noćnu moru. Odvela sam svoju malu pudlu Tili na gruming – veselu, zdravu, nežnu dušu. Otišla je tamo s poverenjem i vratila se slomljena. Nije mogla da diše. Odbijala je hranu. Postala je letargična. Veterinari su se borili za njen život do kasno u noć, ali njena pluća nisu izdržala. Moja Tilly je umrla. Umrla je zbog grubih ruku čoveka koji je trebalo da se brine o njoj. Umrla je jer sam poverovala da rad s psima znači i ljubav prema njima. Nažalost, nije. Zato vas molim – Ne vodite svoje pse bilo kome, Ne verujte svakom osmehu i lepom salonu, Tražite preporuke, Budite prisutni, Posmatrajte, Ne bojte se da pitate kako se ophode prema psima – posebno štencima.Tilli je imala samo 3,5 meseca. Nije smela da umre. Ovo pišem za nju. I za sve druge koji ne mogu da govore. Da se nikome više ne dogodi Tilli - napisala je ona na svom Instagram profilu.

Autor: M.K.