Konačno srećna i ispunjena na emotivnom planu!

U okviru emisije ''Magazin In'' novinarka portala Pink.rs Snežana Zindović postavljala je gošće pred izazov da progovore o aktuelnim naslovima koji se tiču njhovih života. Naime, one su morale da otkriju da li je pitanju istinit ili lažan naslov, a prva na redu bila je pevačica Marina Visković.

- Staje na ludi kamen! Marina Visković srećnija nego ikad u ljubavi. Svi bruje o njenom imućnom partneru - glasio je naslov, koji je pročitala Snežana Zindović, a Marina je kao iz topa odgovorila:

- To je istina! Odgovor je DA. Imam momka, ali ne stajem na ludi kamen, ali je za mene šokantno što sam možda prvi put u životu objavila da imam partnera, zaljubim se jednom u 10 godina. Sve je onako kako sam zamislila, zato sam to i objavila. Dogodi se i to, u to ime živeli. Kažu ljudi da blistam, srećna sam. Nije me zaprosio, nismo mi dugo zajedno... Razume srpski. Taman je koliko treba, ono što sam manifestovala - poručila je Marina sa širokim osmehom na licu.

Autor: M.K.