NISAM ZAINTERESOVANA ZA VEZE, VOLIM SAMOĆU: Vanju Mijatović nakon razvoda ljubav uopšte ne zanima, kuma Aleksandra Mladenović otkrila zbog čega ne spavaju do šest ujutru! ŠOK!

Muškarci im nisu tema!

U okviru emisije ''Magazin In'' novinarka portala Pink.rs Snežana Zindović postavljala je gošće pred izazov da progovore o aktuelnim naslovima koji se tiču njhovih života. Naime, one su morale da otkriju da li je pitanju istinit ili lažan naslov, a na red je došla i pevačica Vanja Mijatović.

- Mami uzdahe jačeg pola! Vanji Mijatović nakon razvoda muškarci prilaze više nego ikad! - glasi naslov o Vanji, na šta se odmah nadovezala Aleksandra Mladenović.

- Istina je, nego ona neće da kaže! Ona je skromna i ne voli da priča o tome - otkrila je Vanjina kuma i prijateljica Aleksandra Mladenović.

- Pa ok je, da, prilaze mi i pišu. Za sada nisam u tom fazonu, odgovara mi sada da budem sama, volim samoću. Nisam zainteresovana sada ni za kakve veze. Više me smara to da imam udvarače, nego što mi je dobar osećaj... - odgovorila je Vanja.

- I ja sam ista, mi sedimo do pola šest ujutru i pričamo, gledamo Hurem po celu noć do jutra. Mi ne razmišljamo o frajerima, gledamo seriju, pričamo, muškarci nam uopšte nisu tema - otkrila je Aleksandra.

