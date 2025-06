IMAMO OTVOREN ODNOS: Evo kako ćerke Jovane Pajić reaguju na priče da je u vezi sa Marijom Šerifović!

Pevačica Jovana Pajić kaže kako ima otvoren odnos sa ćerkama i da je one ništa ne pitaju o glasinama vezanim za odnos sa Marijom Šerifović, koju znaju od rođenja.

Pevačica Jovana Pajić, koja je nedavno progovorila o teškim trenucima nakon razvoda, uvek rado odgovori na sva pitanja vezana za koleginicu Mariju Šerifović sa kojom je nedavno objavila i duetsku pesmu.

Tako je i ovoga puta dala odgovor na pitanje koje je mnoge interesovalo, a to je kako njene ćerke reaguju na sve glasine o navodnoj vezi sa Šerifovićevom.



- Nikada mene moja deca nisu ništa ni pitala vezano za to jer one Mariju znaju od rođenja. Pritom one su deca javnih ličnosti i za vreme našeg braka su čitale svašta po novinama. One ne vide ništa novo u tome što se piše, znaju ko sam ja i ko smo mi. Imam otvoren odnos sa njima u skladu sa njihovim godinama i nikada nisam imala neko pitanje koje ih buni - ispričala je Pajićeva u emisiji "Scena".

Ćerke su Jovani velika podrška i sada kada se vratila karijeri, a svi pamte emotivan trenutak sa osmog koncerta Marije Šerifović kada ih je izvela na binu i zajedno sa njima zapevala svoj poznati hit.

Autor: M. V.