LEPA LUKIĆ NAPISALA TESTAMENT: Kuću ostavila bratancu, a onda je banka zaplenila nekretninu i prodala je za MILION DINARA! Ovo su detalji

Legenda narodne muzike, Lepa Lukić nije se ostvarila kao majka, a jednom prilikom je otkrila da je odlučila kome će ostaviti celo bogatstvo.

Naime, ona je napisala testament i o tome je javno pričala jednom prilikom.

- Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem pre nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat - rekla je Lepa koja je objasnila da je za mačku posebno vezana.

- Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svet. Od 2011. nas dve živimo zajedno kao majka i ćerka. Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: "Mjauuu", ja je pitam: "Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš?" Odemo zajedno do mesta gde stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlepila! Uz Mazu nikada nisam sama - rekla je tada pevačica za "Informer".

Inače, kuća Lepe Lukić u kojoj je odrasla se nalazi u Miločaju kod Kraljeva i ona ju je ostavila svom bratancu. Ova kuća je potom bila prodata na javnoj licitaciji po ceni od 1.000.000 dinara.

Kako su pisali domaći mediji, rodna kuća Lepe Lukić je otišla na doboš zbog neplaćanja kredita od 10.000 evra, koji je svojevremeno podigao pevačicin bratanac Rade Jovanović.

- Rade je imovinu založio pod hipoteku u jednoj banci zbog kredita koji nije vratio. Onda je taj dug preuzela jedna firma iz Beograda koja se bavi otkupom dugova, to je urađeno po starom zakonu o izvršenju, koji je podrazumevao prvu prodaju na 60 odsto, a drugu na 30 odsto od procenjene vrednosti. Kuća je prodata odmah na 60 odsto, a Rade se nije pojavio na tom ročištu, iako je bio uredno pozvan. Osim kuće, prodato je i zemljište pod zgradom i jedna livada treće klase. Sve to je prodato za malo više od milion dinara. Za to je bila zadužena javna izvršiteljska kancelarija Z. S. Bila su dva ponuđača, a kuću je kupila jedna žena iz susednog sela - tvrdio je tada izvor.

Autor: M. V.