Marina Tucaković mi je mnogo pomogla: Damir Handanović progovorio o saradnji i prijateljstvu sa čuvenim tekstopiscem: SA NJOM SAM RADIO 18 GODINA!

Damir Handanović privlači veliku pažnju svojim muzičkim projektima i važi za jednog od najvećih kompozitora svih vremena.

Njegova zavidna karijera i uspesi stavljaju ga u sam vrh domačih autora pesama.

Jedan od najznačajnijih perioda u njegovoj karijeri jestre saradnja sa čuvenim tekstopiscem Marinom Tucaković. Damir je u jednoj od emisija progovorio o ovoj saradnji, pa otkrio sve detalje.

Ono što je obeležilo njegovu karijeru je i saradnja sa čuvenom Marinom Tucaković, tekstopiscem, koja je preminula 19. septemba 2021. godine.

- Ja sam u svakom svom intervjuu u kojem sam pričao o muzici govorio da je Marina Tucaković meni mnogo pomogla, ne samo karijerno. Volim uvek to da istaknem i volim da njen lik i delo žive. Živeće i posle mene, ona je žena koja je maestralna, napisala je preko 5.000, 6.000 tekstova od "Podseti me šta to beše ljubav" do "Pusti me da raskinem s njom" i svih onih maestralnih tekstova kojima je naše melodije podizala na jedan veći nivo. Marina Tucaković definitivno fali. Prvo fali kao kvalitet teksta, a fali i kao prijatelj i kao neko s kojim si lako mogao jer to je bilo nešto ustaljeno. S njom sam radio 18 godina -rekao je Damir u jednoj emisiji.

Autor: M. V.