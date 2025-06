Uspomena na Luisa ne bledi: Ognjen Amidžić progovorio o prijateljstvu sa pevačem: Supruga i sin ga pamte kao GROMADU OD ČOVEKA U SVAKOM SMISLU

Popularni muzički umetnik Luis nastradao je 31. jula 2011. godine i to samo nekoliko dana pre nego što bi napunio 55 godina.

Ekipa emisije "Premijera vikend specijal" podsetila je gledaoce na godišnjicu smrti Ljubiše Stojanovića Luisa. Ovom prilikom oglasili su se njegovi prijatelji, kolege, saradnici, ali i članovi porodice. Oni su o Luisu imali samo reči hvale i sećanje na najbolje ispomene sa njim.

- Jedan od ljudi kog sam ja mnogo voleo i smatram da je to jedan od najautentičnijih umetnika sa ovih prostora. Smatram da medijski zslužuje više mesta, po mom mišljenu mešu pet ljudi koji su obeležili muziku Balkana. Voleo je da dolazi kod mene u goste kad sam ga zvao. Obožavao sam ga i lepo smo se družili i sarađivali. Evrovozija je bila kruna tog prijatečjstva i saradnje, siguran sam da bi to otišlo na svetski nivo. Jedan od najaatutetntičnijih i najzanimljivijih osoba sa ovih prostora. Ja ću ga se uvek sečati i on za mene ima posebno mesto -govorio je Ognjen Amidžić.

- Uvek mi je u lepom sećenju, uvek je bio sa osmehu, a o njegovom radu da ne govorim. Sećanje na njega je uvel tu i jako je pozitivno -rekao je Sergej Ćetković.

- Jedan veliki čovek, ja volim da kažem gromada od čoveka u svakom smislu. Veliki muzićar, umetnik, interpretetor. On je stalno sa nama, mi en možemo mnogo da mrdnemo od njega, u kući se spominje ili priča o njemu, a pušta se i muzika -rekla je njegova supruga.

- Ne bih voleo da ga imitiram, nikad se nisam vadio na njegovo ime i pokupavao da uspem jer sam njegov sin -rekao je Lusov sin za Premijeru.

Pored sina, Luis takođe ima i ćerku koja je imala samo tri godine kada je on poginuo, a sada je aktivna na društvenim mrežama.

Autor: M. V.