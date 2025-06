Voja Nedeljković otkrio kako su tekla snimanja Zvezda Granda dok se Saša Popović bio među živima!

Voja Nedeljković specijalno za emisju ''Premijera vikend specijal'', progovorio je o teškim situacijama koje su mu se desile u životu. Otkrio je kakav je odnosi imao sa Sašom Popovićem, ali i ako su tekle pripreme za finale emisije "Zvezde Granda".

- Radeći ovaj posao devedesetih bio sam prinuđen da de nađem u nekim nepriatnim situacijama. Da budeš u kontatku sa osobama koje ne pripadaju tvojim moralnim kodeksima. Moraš da naučiš da napraviš ditancu. Desilo mi se da sam se prevrtao na krov u saobraćaju 2002. godine, ali sam ostao živ i zdrav. Čovek ne može da bira, kad bi znao gde će da padne, on bi seo -rekao je Voja.

- Nastao je problem prošle godine, on se neverovatno držao i bio je u funkciji. On je imao celu opremu i ton kod kuće. Čuo je sve što se dešvalo u studiju. On je živeo za to, slao mi je poruke i davao instrukcije: "pitaj Anu", "pitaj Bosanca"... Bilo je kao da je u studiju. Kasnije nije imao snage i mogučnosti -rekao je Voja.

- Mi kad snimamo Zvezde Grana snimamo šest sati i dolazi nam ručak, sedeli smo rame do ramena. Četrdeset emisija ima u sezoni, ja sam više puta ručao sa njim nego sa prijateljima koje znam pola veka. On je bio čovek koji brzo razmišla -dodao je Voja.

- I da znam, a ne znam, nikada nisam pogodio. Mogao sam da predpostavim, ali da budem iskren. Tvrdio sam da će Šejla pobediti i tako je bilo, ali nisam bio siguran. Očekujem sjajnu borbu i znma da će gledaoci imati priliku da uživaju -rekao je Voja.

Autor: M. V.