ZBOG NJE JE U SAMOM VRHU ESTRADE! Sanja Vučić otkrila ko joj je najveći kritičar! Priznala da ne odmara i da priprema NOVE PROJEKTE...

Sanja Vućić otkrila ko joj je najveći kritičar, ali i kada planira predah od silnih nastupa!

Jedna od najpopularnijih pevačica današnjice - Sanja Vučić govorila je specijalno za emisju ''Premijera vikend specijal''.

S obzirom da se mlada zvezda nalazi u samom vrhu estrade, te da svakodnevno privlači veliku pažnju medija, Sanja Vučić je priznala da joj je majka najveći kritičar, pa otkrila i šta joj majka najviše zamera:

- Najveći savetnik i kritičar je moja mama, ona mene kritikuje za sve, to je nesumnjivo, a da može upregla bi me još jače. Najviše me kritikuje za jelo, ishranu i garderobu, ona bi više volela da ja povedem računa o tome -rekla je Sanja.

Popularna i harizmatična pevačica svakodnevno nastupa i puni klubove širom regiona. Sama je za emisiju "Premijera vikend specijal" otkrila da nije odmarala već nekoliko godina, te da pauza od nastupa, ali i novih pesama nije ni na vidiku:

- Nisam bila na odmoru četiri godine, nisam otputovala negde ni uzela desetak dana. Imala sam desetak dana slobodno, ali sam ih provela kod kuće, za mene odm ora nije bilo, a neće biti ni ove godine. Ja uvek razmišljam o poslu i trudim se da ugrabim što više vremena za sebe, da pogledam neki film ili seriju. Volim da se opuštam kod kuće -rekla je jedna od najtraženijih pevačica sa ovih prostora.

Nakon uspeha koji godinama ostvaruje u muzičkoj karijeri, Sanja Vučić ne miruje već punim gasom priprema nove projekte u koje je uložila celu sebe.

Muzička zvezda priprema tri nove pesme koje će ispratiti dva spota i jedan vizual, u kojima ćemo imati prilike da vidimo potpuno novu Sanju, ali i deo one stare vesele jedinstvene koju svi obožavaju. Iako na odmor nije otputovala četiri godine, jedna od naših najpopularnijih pevačica i ovog puta se lišila uživanja na egzotičnim destinacijama zarad posla.

Autor: M. V.