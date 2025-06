O OVOME ĆE SVI PRIČATI! Desingerica planira da napravi spektakl na Ušću: SPREMAM NEŠTO ŠTO NIKO NIJE URADIO...

Desingerica kakvog do sada niste videli! Priprema ozbiljan spektakl na Ušću!

Popularni i kontroverzni muzički izvođaš Dragomir Despić Desingerica govorio je za emisiju "Premijera vikend specijal".

Pevač je otkrio detalje iz privatnog života, prvi put je govorio o ćerku Dunji, pa priznao šta planira publici da predstavi u okviru svog nastupa na Music Week-u.

Desingerica o obezbeđenju na njegovim nastupima:

- Ide dvoje ili trioje kad idemo bliže u zavisnostu od situacije. Crnu Goru kad smo krenuli da radimo, ljudi regauju malo burnije kad te vide i da te dotaknu, to je taj momenat bio. Od tad je to sve u ovom sistemu, znaš šta je u Crnoj Gori kad izađeš sa dnevne žurke, to je šok terpija -rekao je Desingerica.

Despić o şupruzi i ćerki Dunji:

- Kad je Beograd ili nešto bliže i Nevene ide sa mnom. Ona je od početka išla sa mnom, a ide i više ljudi. Dunja je kod kuče, baba je čuva, sad je zrelija i sve više kapira. Ona je na mene skroz, pametna je mnogo i namazana je trista -rekao je Dragomir.

Desingerica o krijeri i nastupu koji priprema:

- Radim druge stvari i poslove, pakao izgledam. Nikad nisam ustajao rano, sad moraš da ideš na sastanak sa nadzorom. Pakao bajo -rekao je Despić, pa dodao:

- Postoji kraj igrice i ja sam ti taj kraj igrice, spremam nešto što niko nije uradio ni na svetskoj sceni. Next level, jedva čekam! Ovo je ende -zaključio je Desingerica.

Autor: M. Vićović