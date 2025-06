Voditeljka Mina Vrbaški je u emisiji "Farmeri - Narod pita" na Narodnoj TV ugostila Andreu Reu Anđelković i Aleksandru Babejić.

Aleksandra je imala turbulentnu sezonu na imanju rijalitija "Farmeri", bilo je dosta suza, smeha, svađa, ali gledaoce je najviše zaintrigirala njena životna priča.

Naime, ona nije krila da je imala teško detinjstvo, a nedavno je otkrila da je zbog loših postupaka u rijalitiju ostala i bez podrške njene starateljke - pevačice Gage Filipović.

- Aleksandra kako si nakon svega? -pitala je voditeljka.

- Još uvek se navikavam na spolji svet, ali dobro sam, ide ka boljem -rekla je Aleksandra i priznala kakav sada odnos ima sa svojom bakom, za koju nije imala lepe reči tokom učešća:

- Baka me je još od malih nogu nazivala kopiletom. Smatram da nisam to zaslužila kao dete, sećam se i dalje tog trena kada se okrenula i rekla :"Ti si kopile". Nikada me nije volela. Sramota me je bilo kada sam pročitala sve laži koje je izjavila. Sada sam savim sama. Zapravo, imam Boga uz sebe -rekla je Aleksandra.

Aleksandra je otkrila da je ove sezone u rijalitiju stekla i pravu prijateljicu, koja joj se jedina našla nakon napuštanja imanja.

- Nataša mi se javila kada sam izašla sa imanja i ponudila mi da živim kod nje dok se ne snađem, što mi je trenutno najpotrebnije -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić