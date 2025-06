To je trajalo sedam godina... Damir Handanović otkrio sve o odnosu sa Šaulićima, vezuje ih posebna stvar!

Kompozitor Damir Handanović oduševio je publiku projektom "DH - Novi zvuk", u okviru kog se našao i duet s njegovim ocem Paškom Handanovićem koji je, inače, bio veliki prijatelj Šabana Šaulića.

Handanovići su sa Šaulićima nastavili da neguju prijateljstvo i nakon Šabanove smrti, a Damir je sada priznao da je kao dečak čak sedam puta bio položajnik za Božić u domu Šaulića.

- Kao klinac sam sedam godina zaredom ulazio za Božić kod Šabana u kuću i uvek je bilo u koju sada kuću idemo. Moj otac Paško, Šaban, Rade, pokojni Jane, bukvalno to veče su negde. Tad je bio jedan dečji tržni centar i Šaban me obuče od glave do pete i ja sutradan treba da dođem. Probudim se, a nema ni ćaleta ni Šabana - prisetio se Damir, pa nastavio:

- Goca zove na fiksni: "Radmila, pa gde su ova dvojica ludaka, pa to dete treba da mi dođe, ja ne dam Rosi da uđe, nikoga ne primam u kuću dok Damir ne dođe, ne može ni Mihajlo da uđe." Bio sam srećan i to mi je lepa uspomena. Čika Šaban je za mene mnogo toga uradio, kao i njegova porodica, i to prijateljstvo je opstalo. I zato je Goca na mojoj svadbi imala govor, ona me zna otkad sam se rodio - završio je Handanović

