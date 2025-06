PRESTAJEM DA SE BAVIM PEVANJEM: Publika je obožavala našeg pevača, a sada je doneo odluku koja je šokirala javnost

Dimitrije Kazić, koji se s rođenim bratom Aleksandrom svojevremeno takmičio u "Zvezdama Granda", odlučio je da odustane od muzike, na iznenađenje javnosti.

On je svoju odluku saopštio pratiocima na Instagramu.

- Razmišljao sam godinama šta, kako, gde, s kim, zbog čega, ali jučerašnji i današnji dan su me uverili u to. Prestajem da se bavim pevanjem. Previše volim muziku da bih dozvolio da je neko povređuje, a ja ne mogu da je zaštitim. Nemam snage za to - napisao je on.

Kazić nije detaljisao o razlozima zbog kojih se odlučio na ovaj korak koji je sve iznenadio, budući da su i on i brat stekli veliki publicitet tokom učešća u "Zvezdama Granda".

Autor: Pink.rs