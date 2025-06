RODILA BIH NEKOM MNOGO DECE! Edita traži muškarca iz svojih snova: Neću slinicu i papučara, već domaćina, viteza i ludaka!

Pevačica Edita Aradinović slovi za jednu od najzgodnijih na našoj javnoj sceni, međutim, uprkos tome, ona se već dugo žali na to kako je sama.

Kako kaže, nikako ne može da nađe idealnog muškarca pored kog će ostariti.

- Sinoć sam gledala jedan ljubavni film koji me je razorio i zbog čega sam sanjala da se udajem. I onda sam se jutros probudila, gledam ovako u plafon i razmišljam... Ove godine punim 30, puno sam toga naučila, prošla, ostvarila se u svom poslu... Ne tražim od života mnogo, to sam shvatila. Dobro, tražim mnogo, nije da ne tražim, ali samo tražim, ono, svog blizanca da se pojavi. Možda se i pojavio, a da ja to ne znam - kazala je Edita Aradinović u obraćanju putem društvenih mreža, koja je u međuvremenu napunila 31. godinu.

- Tražim svog saveznika, prijatelja, saputnika, neko ko gleda istim očima, a različitim, koji će imati iste sisteme vrednosti, da na isti način odgajamo decu... Puno dece! Dakle, želim puno dece da imamo, puno životinja, da živimo u šumi, u kući nekoj ogromnoj, sa nekim dvorištem gde će nam dolaziti prijatelji sa decom, bez dece, gde ćemo se zezati. To će biti domaćinstvo ogromno - dodala je pevačica.

- Uvek bi spremali dobru hranu. Ja mnogo volim da kuvam. Mislim da ću vrhunski kuvati za svoju porodicu. Želim da je taj neko nezavisan, da nije tu neka slinica, neki papučar koji ne izlazi iz ku**ce, ne želim to. Želim hrabrog, odvažnog viteza, želim domaćina, želim ludaka koji je, opet, isti kao ja. Posle te šume da jednom godišnje idemo u našu kuću na moru što smo napravili. Gde će sve biti na dugme, kad se umorimo od te šume - istakla je Edita na kraju, sa osmehom na licu, a uz sve ovo napisala je: "Kriza srednjih godina".

Autor: pink.rs