Sandra Afrika grmi na jahti: Pevačica mami uzdahe u bezobraznom kupaćem, zategnuta kao praćka! (FOTO)

Popularna folk zvezda Sandra Afrika radi više nego ikada pre - svi termini za nastupe u letnjoj sezoni bukirani su joj davnih dana, međutim, ona uspe da pronađe vreme i za kvalitetan odmor.

Pevačica, naime, najviše uživa na svojoj jahti, o kojoj se godinama unazad spekuliše u domaćoj javnosti. Sandra je kratah predah od nastupa napravila nasred Jadrana, gde je dodatno osunčala svoje već preplanulo telo za koje mnogi kažu da je "od milion dolara".

Afrika je oduvek slovila za jednu od najzgodnijih i najatraktivnijih na domaćoj estradi, a dobra genetika, redovni treninzi i pažljivo birani obroci rezultirali su telom koje ne prestaje da mami uzdahe muškog dela publike.

Lepa pevačica ispozirala je tako da se vidi baš sve što treba - negovano lice, ali i brutalno istrenirano telo u atraktivnom kupaćem kostimu u kom su sve njene obline došle do izražaja.

Inače, Sandra je privukla veliku pažnju kada je progovorila o susretu sa sinom Dejvida i Viktorije Bekam.

- Prolazi on i ja ništa, pogledala sam ga, a on kao neki klošar, kunem ti se, užas. Sav odrpan, stavio neke slušalice, neuredan, neka brada. Sav nikakav. Nosio je one, kako se zovu, dugačke gaće, neki šorts, majicu, kao neki odrpanko. I prolazi on, smeška se, a ja razmišljam kao da je neka budala. Kažem Stefanu: "Šta me gledaj ovaj". Pita me: "Jesi li ti retardirana, šta ti je? To je Bekamov sin". Ja pitam ko je Bekamov sin i kao neka baba kucam na Instagramu i vidim stvarno on - ispričala je pevačica u podkastu "Votkast".

Autor: D. T.