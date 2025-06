Mina Kostić primljena u Urgentni centar: BOLUJE OD NEIZLEČIVE BOLESTI, ovo su detalji...

Pevačica Mina Kostić bila je u Urgentnom centru, a nedavno je otkrila da boluje od neizlečive bolesti već punih 16 godina.

Naime, Mina je posle porođaja dobila zapaljenje debelog creva, zbog čega nije mogla da doji svoju ćerku.

- Mnogo mi je bilo teško, mislila sam da ću umreti. Imala sam 40 kilograma i bila sam jako bolesna i psihički i fizički -rekla je tada Mina za medije.

Kako je Mina Kostić navela, već punih 16 godina boluje od teške i komplikovane bolesti i nije je sramota da o tome javno priča.

- Dobila sam ulcerani kolitiz pre 16 godina, posle porođaja. To je zapaljenje debelog creva, 25 centimetara. Pokojni Zoran Krivokapić me posmatrao, radio mi kolonoskopiju. Mene nije sramota da pričam o tome, treba ljudi da se edukuju. Nisam mogla da dojim dete, samo 6 meseci. Tada sam imala samo 40 kilograma, porodila sam se. Ja sam se porodila i Igor to zna - dodala je Mina Kostić za "FullScreen Media".

Mina Kostić, juče je, 23. juna došla u Urgentni centar. Kako su opisali, delovala je bledo i iscrpljeno, a u ruci je nosila kesu punu snimaka i medicinske dokumentacije.

