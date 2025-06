POVRAĆA MI SE JER SE OVAKO OBLAČE: Ana Bekuta izvređala poznatu pevačicu, pa bila nikad brutalnija: To je tako jeftino da je to katastrofa...

Ana Bekuta oštro je iskritikovala stajling takmičarke u "Zvezdama Granda" Anastasije Ićurup, koja je nakon toga napustila takmičenje i nestala sa javne scene.

Anastasija Ićurup rešila je, svojevremeno, da odustane od tamičenja u "Zvezdama Granda" i promeni lični opis. Neprijatna situacija dogodila se kada se Ani Bekuti nije dopao Anastasijin stajling, a pevačica je smatrala da svojom pojavom negativno utiče na omladinu.

- Ne znam šta to znači, gde vi to nalazite, gde kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. To je tako jeftino, da je to katastrofa - rekla je Bekuta tada, pa dodala:

- Ne može ovo ovako, deco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na decu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti, Đorđe, što ih teraš da se ovako oblače. Neprimerno, degutantno, odvratno i ja ću se ispovraćati sad.

Marija Šerifović tada je stala u odbranu takmičarke:

- Ovo je jedna jako neugodna tema o kojoj može da se polemiše. Sada je 2022. godina, kako izađe Lejdi Gaga na scenu. Kolege, jako je bezobrazno i nezgodno za doživeti i podneti udarac kao izvođač da ti bilo ko kaže povraća mi se zbog tebe, šta znači to?

Autor: Nikola Žugić