VRELO IZDANJE MIRKE VASILJEVIĆ! Glumica u crnoj uskoj majici, grudi u prvom planu, mnogi kažu da izgleda kao MILION DOLARA (FOTO)

Glumica Mirka Vasiljević pozirala je u uskoj crnoj majici, te je objavom napravila haos na društvenim mrežama!

Objava Mirke Vasiljević, naše poznate glumice, najviše je prijala muškim očima, te su je muškarci hvalili i pisali da je žena iz snova.

- Žena od milion dolara! Mirka, treba više ovako da se oblačiš - bio je samo jedan od komentara, a glumica se nije obazirala na njih.

Inače, Mirka Vasiljević retko govori o privatnom životu, a i kada to radi onda su tek neke pikanterije o Vujadinu Saviću. Glumica je sada govorila o tome koliko ima poverenja u partnera Vujadina Savića, a sve aludirajući na to da on zna da "malo prošeta sa strane".

Mirka je gostovala u emisiji Amidži Šou, a na pitanje sa kojom poznatom ličnošću sa ovih prostora ne bi smela da ostavi muža na duže od dva minuta", Mirka je rekla:

- Viđali smo mi Vujadina u svakakvim situacijama, sa raznima bih mogla, pa jednom se živi. Ako mi je to najveći problem u životu- rekla je ona glumica, te je svojom izjavom nasmejala sve u studiju.

Autor: Nikola Žugić