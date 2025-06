Našu pevačicu PRETUKAO vlasnik kluba! Nije znala šta je snašlo, pa ispričala JEZIVE detalje: Klepio me je po glavi...

Pevačica Jasna Šćepanović otkrila je neprijatnost koju je doživela tokom jednog nastupa kada su je greškom napali.

Jasna Šćepanović je tada objasnila da su je pomešali sa koleginicom zbog čega je dobila batine.

- Na jednom nastupu su me pomešali sa drugom pevačicom koju je neko hteo da tuče. Posvađali su se vlasnik kluba i moja koleginica, a imale smo iste jakne. Dobila sam batine ni kriva, ni dužna. Udario me je vlasnik kluba. Bila sam kolateralna šteta. Klepio me je po glavi. Bilo je još situacija, ali hajde, nećemo detaljisati o tome dalje. Taj čovek mi se izvinio kasnije - rekla je Jasna.

