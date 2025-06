LAŽ JE DA ĆU TUŽITI VESNU, A ZNALA SAM APSOLUTNO SVE: Anabela bacila sve karte na sto pa otkrila detalje: Prvi put čujem za...

Pevačica Anabela Atijas pojavila se na jednom događaju sa suprugom Andrijom Atijasom, a svojom pojavom privukla je poglede prisutnih.

Anabela Atijas je za ovu priliku odabrala kratku žutu suknju sa majicom u leopard printu, te je dobila brojne komplimente na račun izgleda.

Iako je nedavno napunila 50 godina, mnogi komentarišu da izgleda kao da joj je 40.

Ona je govorila o raznim temama, a na pitanje da li je nekada neki muškarac oslanjao na svoju moć i bogatstvo kako bi je osvojio, odgovorila je:

"Nisam obraćala pažnju, sigurno je bilo toga, ali meni je uvek ta energija bila važna, da se sa nekim ukačim. I da se desilo nešto tog tipa, sigurno ne bi trajalo dugo. Ako se sa nekim poklopiš, nema veze to sa poklonima i novcem", rekla je Anabela.

Vesna Đogani je nedavno pokrenula priču kako je Slađa Delibašić navodno prevarila Đoleta Đoganija, a da su svemu tome svedočili Gagi i Anabela.

Atijasova se sada dotakla te priče.

- Mi smo tada od Đoleta čuli da se razvode iz nekih svojih razloga, ali ja stvarno prvi put čujem za prevaru. Ne znam šta je motiv da posle 20 godina kaže tako nešto. Šta bi? Sa Slađom sam se čula da prokomentarišem to u smislu: "Šta je ovo?" Stvarno se trudim da se ne uplićem sa tim ljudima i da ostanem hladnokrvna, ali ne ide. Definitivno mi nije tu mesto. Ja sam tu živela, znala sam apsolutno sve, ali se neću baviti time.

Ona se zatim dotakla priča da će tužiti Vesnu:

- To nije istina, pročitala sam to, ali ja to nisam izjavila. Taman posla, nema potrebe. Ko veruje, veruje - poručila je Anabela.

Autor: Nikola Žugić