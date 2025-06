Ja sam esteta, volim lepe ljude: Marina Visković nikad iskrenije progovorila o novom dečku, evo da li je on onaj o kom je SANJALA!

Marina Visković, naša poznata pevačica, gostujući u Amidžiju progovorila je o novom momku.

- Osetila sam sada potrebu da posle dugo vremena objavim da imam momka. Nije kružni tok, ali kada se dese dobre stvari, idu tako brzo...Ne želim da delim detalje, nikada nisam volela da mene i moju intimu komentariše šira publika. Znači mi da publika da znam da imam nekoga, a svako danas daje sebi za pravo da me spaja, pa čak i sa ljudima s kojima danas nemam kontakt. Desi se sve kada se najmanje očekuje, ništa od ovoga nisam planirala. Živi tamo, da, ide jako lepo. On ispunjava apsolutno sve, sve što sam ikada sanjala. Ja sam esteta, volim lepe ljude, kada neko trenira. U suštini, najbitnije je da je dobar čovek i kada smo mi javne ličnosti u pitanju, da imamo podršku i kada neko podržava ambiciju i da vam je vetar u leđa - rekla je Marina Visković.

Podsetimo, Marina je gostujući u emisiji "Magazin In" otkrila da je u vezi sa dečkom iz Dubaija.

- To je istina! Odgovor je DA. Imam momka, ali ne stajem na ludi kamen, ali je za mene šokantno što sam možda prvi put u životu objavila da imam partnera, zaljubim se jednom u 10 godina. Sve je onako kako sam zamislila, zato sam to i objavila. Dogodi se i to, u to ime živeli. Kažu ljudi da blistam, srećna sam. Nije me zaprosio, nismo mi dugo zajedno... Razume srpski. Taman je koliko treba, ono što sam manifestovala - poručila je Marina sa širokim osmehom na licu.

Autor: Nikola Žugić