'GAĆICE' GOGE SEKULIĆ ZAVRŠILE NA MARSU? Zbog ove pesme morala da podigne kredit, a danas je OGROMAN HIT!

Mega hit "Gaćice", popularna pevačica Goga Sekulić objavila je 2006. godine u sklopu albuma koji je izdala za Grand produkciju.

Goga Sekulić je otvoreno pričala o tom periodu života, te istakla da je tada morala da podigne kredit kako bi isfinansirala album.

„Za album ‘Gaćice’ morala sam da podignem razliku u kreditu i to sam dugo otplaćivala, jer sam imala i kredit za stan. Svi kažu da mi novac nadoknadimo za jedno veče, ali to nije istina. Ulaganja su velika. Nekad nađem sponzora za spot, nekoliko puta mi je i tata pozajmio ili prijatelji. Nije da to meni neko pokloni, nego ja to pozajmim, pa uredno vratim. Nekada su se svi stideli da izgovore ime moje pesme ‘Gaćice’, a danas je ona gospodska pesma“, pričala je Sekulićeva ranije, a onda je nedavno istakla da je vrednost kredita bila 300.000 franaka.

„Za drugi album sam podigla kredit i do pre par godina sam otplaćivala, 300 hiljada franaka, švajcarac je varirao. Taj album se isplatio, a desilo mi se da snimim album i to bude promašaj. Dešavalo mi se da odem kod Marine Tucaković ili kod Kobca i da im kažem da li mogu u delovima da otplatim ili dam kaparu, i nikada nismo imali problem. Oni znaju da sam korektna“, ispričala je Goga.

Ova pesma i danas važi za jedan od najvećih hitova, a nije strano da se ljudi na društvenim mrežama često našale na račun pevačicinog hita, te je nedavno isplivao snimak koja pokazuje da se navodno na Marsu nalaze bele gaće, te je jedan korisnik napisao: Ovo je Mars, 140 miliona milja daleko od nas. I čije su ovo gaće pitam ja vas?

