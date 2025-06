ŽAO MI JE ŠTO JE RANIJE NISAM UPOZNAO: Damir Handanović progovorio o braku s ministarkom Dubrakvom Đedović...

Njih dvoje se zajedno pojavljuju na brojnim događajima, ali Damir do sada nije u javnosti previše govorio o svojoj lepšoj polovini

Kompozitor Damir Handanović početkom avgusta proslaviće dve godine braka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Njih dvoje se zajedno pojavljuju na brojnim događajima, ali Damir do sada nije u javnosti previše govorio o svojoj lepšoj polovini. Damir je nedavno za domaće medije otkrio neke detalje iz njihovog braka.

- Dubravka je neko ko ima ozbiljno iskustvo iza sebe. Žena je koja je ostvarena na svim mogućim poljima. Ona je moja velika podrška. Ne bih se ni oženio da nisam prepoznao u njoj i u sebi da imam tu ljubav koju bih joj dao. To je neka sudbina, da se sretnemo i da krenemo konverzaciju i da se iz druženja nešto lepo desi. Tu smo gde smo, podržavamo se. Ona ne može da prati moja studijska dešavanja, pa kada nešto završim, pustim joj jer mislim da ako se ljudima koji nisu iz sveta muzike, koji su u nekim drugim branšama, to svidi da je to onda dobro -rekao je Damir.

Voditelja je zanimalo kako stižu da se vide s obzirom na to da oboje imaju dosta poslopvnih obaveza.

- Ja ustajem oko 9, ona oko pola 7, već tu se gubimo. Ona završi oko 17, 18 časova, ja sam tu, imam i ja obaveza. Malo sam se sredio, jer ne ostajem do jutra u studiju. Stižemo da se vidimo. Verovatno da sam uz nju dobio neku ozbiljnost. Drugačije je kad si u braku, mi imamo i dvoje dece iz njenog prvog braka koja žive sa nama, koja su ultra vaspitana, divna deca. Kako da objasnim, ulaziš u drugi segment svog života, drugačiji je teren na kojem ti sada igraš. Žao mi je što je nisam upoznao ranije. Ona me tera, kaže ajde radi, daj nešto novo, ali je jako teško da posle 535 pesama ti napraviš nešto novo - ispričao je Damir Handanović.

Podseća, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Ðedović Handanović i njen suprug, poznati kompozitor Damir Handanović, uskoro će postati roditelji!

Kako smo ekskluzivno pisali, ministarka se oseća dobro i tokom čitave trudnoće nije prekidala svoje radne aktivnosti a planira da radi do pred sam porođaj.

Autor: M. V.